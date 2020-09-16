Появилась новая версия гибели "Титаника"

Американские исследователи выдвинули новую версию гибели знаменитого лайнера "Титаник", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



По словам независимого исследователя из США Милы Зинковой, выжившего очевидца Лоуренса Бизли и спасателя Джеймса Биссета, в ту ночь над Атлантикой небо было освещено северным сиянием. Напомним, что северное сияние представляет собой свечение верхних слоев атмосферы Земли и напрямую зависит от солнечной активности.



"Большинство людей, которые пишут о "Титанике", не знают, что в ту ночь было видно северное сияние", - сказала Зинкова.



Эксперт предполагает, в ту ночь солнечные выбросы могли быть достаточно большими, что повлияло на навигационную систему лайнера в небольшой, но значительной степени. Помехи также могли нарушить передачу радиосигналов между тонущим "Титаником" и другими суднами, тем самым блокируя некоторые сигналы бедствия, которые отправлял лайнер.



"Если бы компас сдвинулся только на один градус, это уже могло иметь значение", - добавила она.



Однако исследователь также утверждает, что магнитное нарушение могло иметь положительный эффект, так как оно помогло случайно привести другое судно к правильному местоположению шлюпок с выжившими. Отмечается, что в ту ночь удалось спасти 705 человек.



В то же время эксперт по истории "Титаника" Тим Малтин подтвердил, что солнечная буря совпала с катастрофой, но утверждает, что это не было существенным фактором гибели.



Напомним, что "Титаник" затонул в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом примерно в 600 километрах от побережья Канады. Ученые считают, что примерно к 2030 году останки корабля могут полностью исчезнуть.



Ранее в Великобритании на аукцион были выставлены предметы, принадлежавшие "настоящему герою "Титаника" Гарольду Лоу.