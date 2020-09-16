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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане стало больше мужчин-проституток

Просмотров:993 Опубликовано: Сегодня, 13:42
В Казахстане стало больше мужчин-проституток
Фото: diapazon.kz
Рост безработицы привел новую силу на рынок интимных услуг. Причем в числе подавшихся в секс-индустрию немало мужчин, сообщает zakon.kz.

Во времена Великой депрессии в 30-х годах прошлого века проституцией стали заниматься очень много мужчин. Таким образом зарабатывали даже солдаты. Прошло почти 100 лет. В мире снова экономический кризис. Цикличность, к слову, проявилась и на рынке сексуальных услуг, - рассказывает корреспондент Первого канала "Евразия" Жансулу Айтжанова.

По информации телеканала, в отличие от своих предшественников, идти "на панель" или ожидать очередного клиента в борделе современным мужчинам-проституткам не надо. Им достаточно поместить свою анкету на специальных сайтах. Тут и список оказываемых услуг, и тарифы, и пикантные фотографии. Час у всех стоит по-разному – от 5 до 50 тысяч тенге в среднем. Правда, по какому критерию оценивают себя "парни по вызову", не ясно.

Арсен стал зарабатывать своим телом, как месяц назад. Ему 27 лет. В связи с карантином он потерял работу, раньше он работал бригадиром был по строительству.

Парень рассказал, сколько он зарабатывает.

В неделю 20-30 тысяч тенге. У меня где-то в неделю 2-3 встречи. Чисто на свои "движняки" по городу, где-то на такси, кушать, и все такое, - сказал Арсен.

Профессия предполагает полную конфиденциальность. Да и навряд ли клиентов интересует их личная жизнь.

Корреспондент телеканала притворилась, что она потенциальный клиент.

Чем занимаетесь здесь?

- Я здесь работаю. Дрова колю.

- Много зарабатываете?

- Не могу ответить. В целом на жизнь хватает.

- Давно занимаетесь этим?

- Год почти. Опыт есть. Сделаю все, что вы пожелаете.

Как выяснилось, парню всего 22 года. В перерывах между основной работой не прочь подкалымить.

У каждого человека свои ценности, свой уровень морали. Да, сейчас кризис в стране. Многие остались без работы. Студенты вообще бедствуют. Вот и ищут легких путей заработать, - сказал общественный деятель Оралбек Отегулов.

Их становится больше. Они поддерживают друг друга, создают сообщества. Для них – это норма, они не видят в этом ничего постыдного. Это такой образ жизни". Где спрос, там и предложение. Главный экономический закон не обошел и проституцию. Интим-услуги покупают, как правило, одинокие женщины или любящие доминировать, говорят сексологи. Только вот клиентами "парней по вызову" чаще всего являются не женщины, а мужчины. Это - исторический факт. "Мальчики для наслаждений" были в Древнем Риме и Греции. В Японии их называли "кагэмами". Сегодня они - жиголо, альфонсы, эскортники, - рассказала сексолог Салтанат Мурадова.

Мужская проституция – повод не новый для скандалов и интриг. Вновь небольшой экскурс в историю. В конце XIX века прогремело так называемое "Дело Кливленд Стрит". Полиция Лондона раскрыла фешенебельный бордель, где высокопоставленных лиц обслуживали юноши, которые днем работали почтальонами. С годами ничего не изменилось. Заработать своим мужским достоинством не прочь и молодые казахстанцы. Ради денег или ради удовольствия - это уже другой вопрос. Правда, у нас о этом как-то не принято говорить.



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 5 )

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Riddik (Посетители) Сегодня, 17:14
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  • Pinochet
  • Брюнетка
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:11
Стесняюсь спросить, эту категорию к самозанятым относят?
А в случае отсутствия заказов им социальную помощь выплачивают? uhmylka
 
-1
  • babe
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ABCD (Посетители) Сегодня, 16:03
Тоже что-ли дать обяву для женщин,днём 17-19, ночью до 25-ти см.))
 
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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 15:26
коли есть спрос - будет и предложение
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 13:52
Актуальные новости....в карантин.
 
 

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