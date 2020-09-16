Какие поликлиники чаще делают приписки в Damumed

Государственные поликлиники в 10 раз чаще делают приписки в Damumed, чем частные. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Генеральная прокуратура в ответ на официальный запрос о ходе расследования о "приписках", привела данные Фонда медстрахования. Фонд провел внутреннюю проверку.



Выяснилось, что в государственных медорганизациях за полгода удалось обнаружить 10 411 случаев "приписок" на 19,7 миллиона тенге, а в частных – 1 196 случаев на 5,3 миллиона тенге.



Больше всего подобных фактов в Атырауской области. Здесь обнаружили 7 102 случая на 10,6 миллиона тенге.



В Мангистауской области нашлось 237 приписок на 2,3 миллиона тенге.



В Алматинской области - 970 приписок на 2,2 миллиона тенге.



В Генеральной прокуратуре сообщили, что сейчас по поручению Совета Безопасности проводится проверка. По ее итогам будут приняты меры.



Ранее сообщалось, что Фонд медстрахования путем мониторинга выявил 11 607 приписок на сумму 25,1 миллиона тенге.



По всем припискам Фондом удержаны штрафные санкции на 75,5 миллиона тенге.