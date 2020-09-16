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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какие поликлиники чаще делают приписки в Damumed

Просмотров:463 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Какие поликлиники чаще делают приписки в Damumed
Фото из открытых источников
Государственные поликлиники в 10 раз чаще делают приписки в Damumed, чем частные. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Генеральная прокуратура в ответ на официальный запрос о ходе расследования о "приписках", привела данные Фонда медстрахования. Фонд провел внутреннюю проверку.

Выяснилось, что в государственных медорганизациях за полгода удалось обнаружить 10 411 случаев "приписок" на 19,7 миллиона тенге, а в частных – 1 196 случаев на 5,3 миллиона тенге.

Больше всего подобных фактов в Атырауской области. Здесь обнаружили 7 102 случая на 10,6 миллиона тенге.

В Мангистауской области нашлось 237 приписок на 2,3 миллиона тенге.

В Алматинской области - 970 приписок на 2,2 миллиона тенге.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что сейчас по поручению Совета Безопасности проводится проверка. По ее итогам будут приняты меры.

Ранее сообщалось, что Фонд медстрахования путем мониторинга выявил 11 607 приписок на сумму 25,1 миллиона тенге.

По всем припискам Фондом удержаны штрафные санкции на 75,5 миллиона тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Guz
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:53
В Дамумед у моей мамы указанно что она в июле месяце была 2 раза в поликлинике 7 мкр на приеме в 615 кабинете у терапевта,хотя мы уже пару лет как обслуживаемся в Нейроне!
 
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  • Guz
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 17:14
Цитата: chilian
Троцкий кажись предлагал не платить медикам и врачам. Мол, народ сам их прокормит.

Не Троцкий, а Сталин. Троцкий это силовик, создатель Красной Армии.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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chilian (Посетители) Сегодня, 16:35
Троцкий кажись предлагал не платить медикам и врачам. Мол, народ сам их прокормит.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:04
Я думал, почему в поликлинике Sofie Mеd Group в 3-м микрорайоне Damumed не подключают.
Оказывается чтобы народ не подсмотрел приписки.
 
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  • leo529
 Jack (Посетители) Сегодня, 15:05
Какие поликлиники чаще делают приписки в Damumed

Мастера заголовка как всегда.
Какие области - понятно. Поликлиники то какие делали приписки?
 
 

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