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Переболевших коронавирусом просят отложить прививку от гриппа

Просмотров:290 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Переболевших коронавирусом просят отложить прививку от гриппа
Фото из открытых источников
Переболевшие коронавирусом должны подождать месяц, прежде чем вакцинироваться от гриппа. В противном случае можно получить осложнения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

"Коронавирус - это новая инфекция. После любой перенесенной инфекции полное выздоровление наступает до 21 дня инкубация. Но мы берем с запасом один месяц", - сообщила руководитель Управления эпидемиологического надзора Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Роза Кожапова.

Сообщается, что если сделать укол сразу после коронавирусной инфекции, то есть риск осложнений. К примеру, отек на месте укола, аллергическая краснота и повышение температуры до 38 градусов.

"Если человек получил прививку, то даже если заболеет, он переносит грипп намного легче, без осложнений. Само заболевание опасно именно осложнениями. Все тяжелые последствия в виде пневмонии, бронхита, они предотвращаются при помощи вакцинации", - отметила Кожапова.

Напомним, сегодня в стране началась прививочная кампания против гриппа. Она продолжится до 15 ноября. В этом году Минздрав закупил крупную партию препарата из России. Только для бесплатной вакцинации приобрели свыше 2 миллионов доз.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 18:05
Guz,
Того и вам желаю!
 
-1
  • Empro
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Guz (Посетители) Сегодня, 18:03
Цитата: Empro
Guz,
Побольше верьте во всю эту писанину.

До весны вас унесут.
Вот только вы этого не увидите,а я приду.
 
-1
  • Guz
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 Empro (Посетители) Сегодня, 17:22
Guz,
Побольше верьте во всю эту писанину.
 
-1
  • Empro
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Guz (Посетители) Сегодня, 17:17
Цитата: Empro
А если он бессимптомно переболел

GOVID-19,это и есть грипп только рукотворный или как его называют спецы боевой штамм № такой то,в данном случае № 19. Будет 20 и 26 готовьтесь за 8 лет должно уйти минимум миллион такой план,но расчёт на 100 миллионов. Просто почитайте WikiLeaks.
 
-1
  • Guz
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Empro (Посетители) Сегодня, 16:50
А если он бессимптомно переболел или болеет сейчас? Это же гигантский риск. Может ковид и не подорвал им иммунитет, но вот эта прививка с лёгкостью может.
 
 

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