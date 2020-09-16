Переболевших коронавирусом просят отложить прививку от гриппа

Переболевшие коронавирусом должны подождать месяц, прежде чем вакцинироваться от гриппа. В противном случае можно получить осложнения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24"."Коронавирус - это новая инфекция. После любой перенесенной инфекции полное выздоровление наступает до 21 дня инкубация. Но мы берем с запасом один месяц", - сообщила руководитель Управления эпидемиологического надзора Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Роза Кожапова.Сообщается, что если сделать укол сразу после коронавирусной инфекции, то есть риск осложнений. К примеру, отек на месте укола, аллергическая краснота и повышение температуры до 38 градусов."Если человек получил прививку, то даже если заболеет, он переносит грипп намного легче, без осложнений. Само заболевание опасно именно осложнениями. Все тяжелые последствия в виде пневмонии, бронхита, они предотвращаются при помощи вакцинации", - отметила Кожапова.Напомним, сегодня в стране началась прививочная кампания против гриппа. Она продолжится до 15 ноября. В этом году Минздрав закупил крупную партию препарата из России. Только для бесплатной вакцинации приобрели свыше 2 миллионов доз.