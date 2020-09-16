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Россия изменила правила въезда в страну

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Россия изменила правила въезда в страну
Фото ©РИА Новости
Правительство России упростило порядок въезда в страну для иностранных граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан - супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.

Он уточнил, что для этого будет внесен ряд изменений в закон о порядке выезда из России и въезда в страну.

"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", - пояснил он.

Глава кабмина сообщил, что также будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы России, чтобы сохранить право на получение визы.

"Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами, и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться. У них будет больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство", - заявил Мишустин.


Источник: Tengrinews.kz
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