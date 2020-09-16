В Казахстане сменили главного санврача

Вместо Айжан Есмагамбетовой, проработавшей на этом посту полгода, решением правительства главным государственным санврачом назначен Ерлан Киясов.



Постановлением Правительства РК Киясов Ерлан Ансаганович назначен на должность вице-министра здравоохранения РК и главного государственного санитарного врача, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.



Ерлан Киясов родился 17 октября 1973 года в Алматы.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Казахский государственный медицинский университет (1997); Специальность "Санитария, гигиена, эпидемиология"



· Центрально-Азиатский университет (2005); Специальность "Финансы и кредит"



· Казахский национальный университет им. Аль-фараби, Магистр экономики и бизнеса (2018); Специальность "Менеджмент"



Трудовой стаж:



· Санитар отделения реанимации интенсивной терапии Больницы Скорой Медицинской помощи, г. Алматы (1990-1991);



· Санитарный врач отделения гигиены детей и подростков, коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания, врач-эпидемиолог санитарно-карантийного пункта Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК, г. Алматы (1997-1999);



· Санитарный врач по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК, (1999-2000);



· Заведующий оперативным отделом Санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК, г. Алматы (2000-2003);



· Начальник эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора МЦ УДП РК, (2004-2006);



· Директор РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2006-2020);



· Заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан (с 2020)