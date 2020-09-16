В Казахстане сменили главного санврача

Вместо Айжан Есмагамбетовой, проработавшей на этом посту полгода, решением правительства главным государственным санврачом назначен Ерлан Киясов.
Постановлением Правительства РК Киясов Ерлан Ансаганович назначен на должность вице-министра здравоохранения РК и главного государственного санитарного врача, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
Ерлан Киясов родился 17 октября 1973 года в Алматы.
· Казахский государственный медицинский университет (1997); Специальность "Санитария, гигиена, эпидемиология"
· Центрально-Азиатский университет (2005); Специальность "Финансы и кредит"
· Казахский национальный университет им. Аль-фараби, Магистр экономики и бизнеса (2018); Специальность "Менеджмент"
Трудовой стаж:
· Санитар отделения реанимации интенсивной терапии Больницы Скорой Медицинской помощи, г. Алматы (1990-1991);
· Санитарный врач отделения гигиены детей и подростков, коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания, врач-эпидемиолог санитарно-карантийного пункта Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК, г. Алматы (1997-1999);
· Санитарный врач по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК, (1999-2000);
· Заведующий оперативным отделом Санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК, г. Алматы (2000-2003);
· Начальник эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора МЦ УДП РК, (2004-2006);
· Директор РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2006-2020);
· Заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан (с 2020)
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