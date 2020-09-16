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Эксперт по биологическому оружию оценил первое фото очнувшегося Навального

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 20:28
Эксперт по биологическому оружию оценил первое фото очнувшегося Навального
© instagram/navalny
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в беседе с "Комсомольской правдой" оценил внешний вид российского оппозиционера Алексея Навального на фотографии, опубликованной из берлинской клиники "Шарите", сообщает Tengrinews.kz.

15 сентября блогер опубликовал в Instagram свое первое после выхода из комы фото. Он в больничной пижаме, на койке, в окружении семьи - жены Юлии, сына Захара и дочери Даши.

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам", - подписал он снимок.

Комментируя фотографию, эксперт усомнился в том, что Навального отравили "Новичком". Он также допустил, что отравления вообще не было.

"Так, все-таки, может, отравления никакого не было? Если его не было - то пациент выглядит вполне нормально. Если же оно случилось, то факт, что он не просто пришел в себя, но и неплохо выглядит - это как раз не вполне нормально", - заявил Никулин.

Он подтвердил, что если бы блогера отравили именно боевым отравляющим веществом "Новичком", он бы либо погиб, либо длительное время был бы "в разобранном состоянии".

По словам собеседника издания, вид Навального скорее подтверждает, что если что-то и было применено, то точно не "Новичок".

"Сколько времени нам сообщали о тяжелом состоянии "отравленного Скрипаля" - которого в итоге никому так и не показали? Не две-три недели - гораздо дольше. И вряд ли его в Британии лечили хуже, чем Навального в Германии. И среагировали от момента отравления до госпитализации в Британии быстрее. А Навальный ведь был в самолете, и времени до его помещения в реанимацию прошло, конечно, больше...", - задался вопросом эксперт.

"Либо не было "Новичка", либо вообще не было отравления", - резюмировал Никулин.

Эксперт по биологическому оружию оценил первое фото очнувшегося Навального

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. © НСН


Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. В правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы "Новичок". Немецкий кабмин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции.


Источник: Tengrinews.kz
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