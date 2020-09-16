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Внесены изменения в постановление о карантине в Казахстане

Просмотров:319 Опубликовано: Вчера, 23:41
Внесены изменения в постановление о карантине в Казахстане
Фото: Турар Казангапов
В Казахстане внесены изменения в постановление о карантине от 15 августа 2020 года, сообщает Tengrinews.kz.

Согласно новому постановлению (подписано 16 сентября), число посетителей в кафе и ресторанах на открытом воздухе и в помещении увеличили с 30 до 50 человек.

Разрешили работать кинотеатрам на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Разрешили деятельности театров при заполняемости не более 50 процентов, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции.

Разрешили работу объектов общественного питания, расположенных в торгово развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.

Разрешили деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы - не более 15 человек.

В работе госорганов, национальных кампаний, иных организаций разрешили оставлять на дистанционной форме работы не менее 50 процентов сотрудников.

По прежнему сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор.

Полный текст документа опубликован на странице Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.


Источник: Tengrinews.kz
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