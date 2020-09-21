В Египте снова нашли множество древних саркофагов

Министерство по делам древностей Египта обнаружило еще 14 саркофагов в некрополисе Саккары к югу от Каира. Об этом сообщает Science Alert.



Две недели назад археологи во время раскопок в Саккаре уже обнаружили 13 деревянных саркофагов. Главной особенностью свежей и прошлой находок стало их состояние — гробы сохранились в почти нетронутом виде, если не считать воздействия времени.



На фотографиях хорошо сохранившихся деревянных гробов изображены витиеватые и замысловатые картины с бордовыми и синими линиями, а также иероглифические изображения. В министерстве заявили, что запланировали дополнительные раскопки, ожидая найти на этом месте еще один клад деревянных гробов.



В сентябре министр по делам туризма и древностей Халед аль-Анани сказал, что недавние находки в Саккаре были «только началом». Египет стремится популяризировать археологические открытия по всей стране, чтобы возродить туризм, который пострадал от ограничений на поездки из-за новой пандемии коронавируса. В июле власти вновь открыли для публики пирамиды Гизы и другие археологические памятники после трехмесячного закрытия и отказались от сбора за туристические визы, чтобы привлечь отдыхающих.





Саккара служила древнейшим и крупнейшим некрополем Древнего Египта в эпоху Древнего Царства. На протяжении 3000 лет на территории города хоронили умерших. Спустя века это место стало объектом большого интереса для исследователей. Здесь погребены не только представители знати того времени, но и простой люд.



Однако самое главное, что в Саккаре можно найти нетронутые места погребения. Многие обнаруженные ранее гробницы до археологов успевали посетить мародеры или непрофессиональные искатели древних ценностей. Археологи намерены изучить новые места захоронения, чтобы выяснить, кому именно принадлежала гробница и расширить понимание устройства погребальных служб Древнего Египта.