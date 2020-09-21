«Забудьте о цитрусовых и БАДах»: врач развеяла главный миф о витамине С

Ежегодно каждую осень поднимаются цены на цитрусы и БАДы с витамином С. Производители последних заверяют, что витамины служат профилактикой гриппа и простуды, поэтому чем раньше вы начнете их принимать, тем лучше подготовите свой иммунитет к сезонной эпидемии.



«Ридус» побеседовал с врачом общей практики, кандидатом медицинских наук, членом Союза педиатров России Ириной Добрецовой, которая рассказала, почему не стоит закупаться витамином С под влиянием маркетологов.



Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Вы можете съесть сколько угодно цитрусовых или биодобавок с витамином С, но вероятность того, заболеете вы этой осенью или нет, будет такая же, как у человека, который не принимал специально витамины. Нет никакого смысла тратить деньги на это с целью профилактики. С витамином С связано очень много мифов, которые до сих пор очень популярны,

— пояснила «Ридусу» Добрецова.



Врач рассказала, что существуют исследования, которые подтверждают пользу витамина С во время болезни. Если принимать этот витамин вместе с противовирусными препаратами, то человек действительно выздоравливает на пару дней быстрее.



То есть витамин С может помочь снизить продолжительность болезни, но не предотвратить ее.



Вопрос о пользе биодобавок для профилактики заболеваний достаточно спорный. Я не советую принимать комплексные синтетические витамины на постоянной основе, так как ряд исследований доказывает, что они влияют на риск возникновения онкологических заболеваний. Некоторые витамины, например, витамин D, сложно полностью получить из продуктов питания, поэтому без БАДов обойтись трудно. Но с витамином С все гораздо легче: овощей и фруктов вполне хватит для поддержания нормального уровня витамина в организме,

— прокомментировала «Ридусу» врач.



Также Ирина Добрецова развеяла главный миф о том, что больше всего витамина С содержится в цитрусовых фруктах.



В действительности самая большая доза витамина С содержится в болгарском перце. Поэтому сейчас, когда идет активная реклама разных препаратов, якобы способных защитить от вируса, вы уже будете знать, что этот витамин можно получить из обычных фруктов и овощей,

— рассказала «Ридусу» врач.