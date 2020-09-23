Евросоюз ввел санкции против казахстанской авиакомпании

Европейский союз ввел санкции в отношении казахстанской авиакомпании Sigma Airlines, которая специализируется на грузовых перевозках, за поставки оружия в Ливию в нарушение эмбарго. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК, передает Tengrinews.kz.Корреспонденты телеканала попытались встретиться с представителями частной авиакомпании, однако съемочную группу выгнали из офиса. "Все, до свидания! Выходите отсюда!" - заявил представитель перевозчика."Собственниками воздушных судов данных эксплуатантов являются зарубежные компании, которые зарегистрированы в ОАЭ, на Британских Виргинских островах. Суда эксплуатировались в регионе Ближнего Востока также в интересах зарубежных заказчиков. Основной базировкой являлись ОАЭ", - прокомментировал заместитель председателя Комитета гражданской авиации Ардак Утепов.Ранее в Совете безопасности ООН заявили, что Sigma Airlines доставляет оружие в Ливию, нарушая тем самым запрет международной организации. Сейчас полеты компании приостановлены.Теперь казахстанским правоохранительным органам и представителям Совета безопасности предстоит выяснить, как происходили нелегальные поставки."Однозначно правительство и руководство Казахстана в данном случае никак не связаны с этим процессом. И поиск каких-то конспирологических вариантов абсолютно бессмысленен. Речь идет просто о коммерческой компании, которая выполняла, видимо, очень выгодные коммерческие заказы. С точки зрения международного права это обычный инцидент, который будет, видимо, решен эффективно на национальном уровне", - считает политолог Рустам Бурнашев.Между тем глава авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс заявил телеканалу Atameken Business, что доказательств вины казахстанского авиаперевозчика пока нет."В течение трех месяцев будет идти расследование. Исходя из его итогов примем решение. Если вина Sigma Airlines будет доказана, то компанию закроют", - сказал он.