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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рост числа заражений коронавирусом продолжился в Казахстане

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 07:14
Рост числа заражений коронавирусом продолжился в Казахстане
Фото из открытых источников
За прошедшие сутки ( по данным на 22 сентября) в Казахстане зарегистрированы 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 107 450 случаев, из них:

в городе Алматы - 14356(+3),

в городе Нур-Султан - 14029(+20),

в Атырауской области - 11056(+5),

в Карагандинской области - 10235(+4),

в ВКО - 8605 (+28),

в ЗКО - 6845(+2),

в городе Шымкент - 5187(+0),

в Алматинской области - 4950(+3),

в Жамбылской области - 4119(+0),

в СКО - 4060(+5),

в Павлодарской области - 3890(+0),

в Костанайской области - 3470(+2),

в Акмолинской области - 3464(+2),

в Туркестанской области - 3367(+0),

в Мангистауской области - 3338(+0),

в Кызылординской области - 3241(+1),

в Актюбинской области - 3238 (+1).

Отметим, что 21 сентября в стране было зафиксировано 67 заболевших в стране, а 20 сентября - 45 заражений.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Intel (Посетители) Сегодня, 07:21
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