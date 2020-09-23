Рост числа заражений коронавирусом продолжился в Казахстане

За прошедшие сутки ( по данным на 22 сентября) в Казахстане зарегистрированы 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 107 450 случаев, из них:



в городе Алматы - 14356(+3),



в городе Нур-Султан - 14029(+20),



в Атырауской области - 11056(+5),



в Карагандинской области - 10235(+4),



в ВКО - 8605 (+28),



в ЗКО - 6845(+2),



в городе Шымкент - 5187(+0),



в Алматинской области - 4950(+3),



в Жамбылской области - 4119(+0),



в СКО - 4060(+5),



в Павлодарской области - 3890(+0),



в Костанайской области - 3470(+2),



в Акмолинской области - 3464(+2),



в Туркестанской области - 3367(+0),



в Мангистауской области - 3338(+0),



в Кызылординской области - 3241(+1),



в Актюбинской области - 3238 (+1).



Отметим, что 21 сентября в стране было зафиксировано 67 заболевших в стране, а 20 сентября - 45 заражений.