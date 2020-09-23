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Российское лекарство от коронавируса появилось в аптеках в Казахстане

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 08:08
Российское лекарство от коронавируса появилось в аптеках в Казахстане
Фото из открытых источников
Российское лекарство от коронавируса добралось до Казахстана. Препарат уже можно найти в Алматы. За упаковку в аптеках просят 110 тысяч тенге. Эксперты же считают, что цена "Арепливира" необоснованно завышена, а его эффективность не особо доказана, передает Today.kz со ссылкой на КТК.

Пока фармацевты с количеством препарата не заигрывают. В наличии всего одна упаковка.

"Спроса на него пока нет, но мы надеемся, что будет. Отпускаем только по рецепту врача", - рассказали в аптеке.

В упаковке "Арепливира" 40 таблеток. Эксперты говорят, вылечить коронавирус одной такой пачкой не получится. На полный курс понадобятся 80 пилюль. То есть курс обойдется в 220 тысяч тенге.

Больше, чем цена, экспертов волнует эффективность и безопасность препарата.

"Ни одного фактора, кроме высокой востребованности данного препарата, производитель не называет. Хотел бы напомнить, что "Арепливир" является полным аналогом японского препарата "Фавипиравир", который в других странах продается гораздо дешевле", - отметил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

"Фавипиравир" разработали японские ученые еще 18 лет назад для лечения гриппа. Под прежним наименованием он тоже продается в казахстанских аптеках. И стоит в два раза дешевле.

"В разрешительной документации на "Арепливир", выданной Министерством здравоохранения, четко написано: "только для применения в условиях стационара", - добавил Еделев.

Лечение проводят исключительно с письменного согласия пациента. А это значит, ни один врач не имеет права назначать "Арепливир" для амбулаторного применения. Соответственно, и в аптеках этого препарата быть не должно.

"Лекарственное средство "Арепливир" с международным незапатентованным названием "Фавипиравир" на сегодняшний день в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий не зарегистрирован. "Арепливир" завезен в Казахстан в рамках разрешительного одноразового ввоза", - сообщил и. о. зампредседателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

Сколько всего упаковок российского препарата завезено в Казахстан, неизвестно. А вот в соседней стране это лекарство активно поступает в розничную продажу. В российских аптеках таблетки стоят 12 320 рублей (около 74 тыс. тенге).


Источник: today.kz
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