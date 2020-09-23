Спички исчезли с прилавков магазинов в Актобе и Караганде

Жители Актобе жалуются на внезапно возникший в городе дефицит спичек - их днем с огнем не найти в городских магазинах, передает zakon.kz.



По информации телеканала КТК, продавцы сами не понимают, с чем связан дефицит. Ведь, по сути, это даже не самый ходовой товар.



Спички пропали, а спрос большой. Почему они исчезли, мы и сами не можем понять. Сейчас они дорогие. Оптовая цена уже 65 тенге, - сказала продавщица Онай Сарсенгалиева,



По словам торговцев, проблемы со спичками начались еще в конце лета. Во многих магазинах они исчезли совсем. А там, где еще есть, продают остатки и уже по завышенной стоимости. К примеру, за коробок теперь просят 10 тенге вместо привычных пяти.



Чиновники тоже не знают, что происходит. Говорят, они проводят мониторинг цен лишь на социально значимые товары, а спички в этот перечень не входят. Но все равно обещают разобраться. Похожая ситуация сложилась и в Караганде. Проблем с нехваткой спичек здесь пока нет, но цены на них тоже ползут вверх. Местные продавцы объясняют, что поднялась закупочная стоимость товара.



Спички подорожали, да, "Череповец". Спички же из России везут. Как бы у нас своего производителя нет же спичек. 50 тенге были, сейчас 70, - рассказал продавец Тохан Нурбаев.