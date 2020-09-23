Какое наказание грозит экс-главе "СК-Фармация" Берику Шарипу

В отношении экс-главы "СК-Фармация" Берика Шарипа ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что расследование идет по подпункту 3 части 4 статьи 361 "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Согласно Уголовному кодексу, это преступление наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ранее в Антикоррупционной службе сообщили о задержании экс-главы "СК-Фармации". Позже стало известно, что Берик Шарип будет содержаться под стражей на протяжении двух месяцев.
Берик Шарип возглавил компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и изделий медицинского назначения для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи с 21 апреля 2020 года. До этого он исполнял обязанности председателя правления "СК-Фармации".
10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики Президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Берик Шарип родился в 1981 году в Алматы.
В 2004-2005 годах работал врачом в Первой городской больнице Астаны и Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. В 2005-2008 годах занимал разные позиции в Департаментах здравоохранения Астаны и Южно-Казахстанской области. В 2008-2009 годах - эксперт, главный эксперт управления в Медицинском центре Управления делами Президента Республики Казахстан.
С 2009 по 2012 годы - главный юрист департамента, главный менеджер департамента, начальник отдела, управляющий директор ТОО "СК-Фармация". С 2012 по 2017 годы - заместитель главного врача и заместитель директора по стратегическому развитию РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента". В 2017-2018 годах - исполняющий обязанности заместителя, заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения.
С мая 2018 года по апрель 2020 года работал заместителем председателя правления - исполняющим обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация".
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