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Обвиненного в убийстве сына депутата из Уральска выпустили из СИЗО

Просмотров:432 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Обвиненного в убийстве сына депутата из Уральска выпустили из СИЗО
Фото из открытых источников
Сын депутата из Уральска, 17-летний Артем Крылов, ранее обвиненный в непреднамеренном убийстве Екатерины Ананьевой, выпущен под подписку о невыезде. Адвокат подозреваемого Анастасия Литвиненко сообщила, что следственный суд изменил меру пресечения.

Родственники погибшей сообщили, что не возражают и препятствовать решению суда не станут.

«Я не знаю деталей дела, я сейчас не в городе. Думаю это нормально, любой отец станет помогать своему сыну. Мы не будем мешать освобождению», – рассказала Людмила Еркеналиева, родственница погибшей.

Напомним, что вечером 6 июня, после 22.00, в Уральске на реке Чаган под катер попала 41-летняя Екатерина Ананьева. Винтом двигателя ей отсекло голову и руку. Ни полиция, ни спасатели так и не смогли обнаружить отрезанные части тела. После трагического случая полиция изъяла все похожие по мощности катеры для экспертизы, но следствие затягивалось по непонятным причинам. После требований родственников сменить следователя дело сдвинулось. Была проведена экспертиза и по подозрению в непреднамеренном убийстве 8 августа был задержан 17-летний Артем Крылов – сын депутата городского маслихата Валерия Крылова.

Также Валерий Крылов – владелец одного из крупнейших городских предприятий ТОО «Уральская торгово-промышленная компания». Ранее он заявлял, что его сын не причастен к этой трагедии и нужно ждать окончания расследования. Но следственный суд удовлетворил требование прокурора оставить Артема Крылова под стражей на время следствия. После этого адвокаты Валерия Крылова инициировали встречу с родственниками погибшей, где и заключили мировое соглашение.


Источник: kursiv.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 16:00
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