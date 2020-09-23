Раскрыто главное условие передачи коронавируса

Ученые изучали влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших каплей слюны.



Поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти во всем мире, становится все более настоятельной необходимость понять, как климат влияет на продолжающееся распространение коронавируса, сообщает zakon.kz.



По информации CentralAsia (CA), ученые изучали влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших каплей слюны, в которых содержатся частицы вируса.



Они обнаружили, что высокая температура и низкая относительная влажность приводят к высокой скорости испарения капель, загрязненных слюной, что значительно снижает жизнеспособность вируса.



Кроме того, исследователи заметили, что расстояние перемещения и концентрация облака капель остаются значительными даже при высоких температурах и высокой относительной влажности. Скорость ветра — еще один важный фактор, который может изменить все правила социального дистанцирования.



Ученые утверждают, что эти результаты помогают объяснить, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру, таких как Дели, где наблюдались как высокие температуры, так и высокая относительная влажность.



Это также является важным предупреждением о возможности второй волны пандемии в предстоящие осенние и зимние сезоны, когда низкая температура и высокая скорость ветра повысят выживаемость и передачу вируса через воздух.