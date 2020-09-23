Депутат сравнил путаницу в налогах на авто с попыткой "обобрать" казахстанцев

Почему люди должны тратить время и нервы, чтобы доказывать свою правоту, недоумевает депутат Мажилиса Шакир Хахазов, говоря о несписанных налогах на транспорт. Народный избранник просит разобраться в ситуации министра финансов, чтобы в будущем вновь не пришлось к ней возвращаться, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Мажилисмен напомнил, что в очередной раз казахстанцы стали очевидцами ситуации, когда вновь начали массово получать уведомления о налогах на транспорт, не принадлежащий бывшим владельцам. Так, машины, проданные 10-15 лет назад, сменили десятки хозяев, однако налоги и начисленная пеня по-прежнему приходят к первому владельцу.



"В результате обращений граждан за разъяснениями в налоговые органы образуются большие очереди, что чревато в период пандемии коронавируса. Все это не было бы так возмутительно, если бы не повторялось из года в год", - сказал Хахазов.



В 2018 году группа депутатов Мажилиса парламента уже направляла в Министерство финансов депутатский запрос по аналогичной теме. Уже тогда проблема незаконно начисленных налогов и пеней назревала довольно остро. Были случаи, когда арестовывались в банках счета граждан, которые никогда не являлись автовладельцами, из-за надуманных неоплаченных штрафов за несоблюдение правил дорожного движения. У людей обнаруживалось наличие сотен автомобилей и требовалась оплата налогов, по сути, не существующего автопарка.



По словам Хахазова, в ответе на депутатский запрос в бытность главы Минфина Алихан Смаилов заявлял, что причина такой неразберихи с налогами кроется в отсутствии интеграции информационных систем госорганов, некорректных данных физических лиц и тому подобном. Министр заверял, что будет запущен единый сервис, а также обеспечена сверка баз данных.



"Но, как видим, история повторяется и уполномоченные ведомства не извлекли уроков из ошибок прошлого.



На днях вице-министр финансов Руслан Енсебаев дал пояснения в СМИ о причинах возникновения этой ситуации. Теперь, по мнению Минфина, на огромный поток неверных налоговых начислений повлияла, в частности, пандемия, и как следствие, рассылка оповещений не в марте, а в сентябре месяце.



Приводится еще ряд объяснений, связанный с нестыковками в датах, упущениях в работе спецЦОНов, продажей автомобилей по доверенности и банальным человеческим фактором. Но людям от этого не легче. Почему они должны тратить время и нервы, чтобы доказывать свою правоту? Выглядит так, словно государство, которое является гарантом прав, пытается обобрать своих же граждан", - сказал депутат.



По его мнению, в последнее время в ряде государственных органов стало порочной практикой решать вопросы населения только после вмешательства Президента, как это было в случае с регистрацией ввезенных из Армении автомобилей.



"Неужели на данную ситуацию должен обратить внимание Глава государства, чтобы она изменилась коренным образом? Просим ответить на вопросы: на какой стадии в данное время находится интеграция информационных систем госорганов? Скольким гражданам ошибочно начислены налоги на транспорт, имущество, землю в 2020 году? Какие меры предпринимает Минфин, чтобы впредь не повторялась эта ситуация?", - заключил он.