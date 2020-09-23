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Озвучены условия, при которых казахстанцы могут посещать другие страны

Просмотров:470 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Озвучены условия, при которых казахстанцы могут посещать другие страны
Фото из открытых источников
МИД РК предоставил более подробную информацию о том, куда казахстанцы могут выехать за границу, и на каких условиях, передает zakon.kz.

На сегодняшний день казахстанцы могут выехать в 11 стран, - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что каждая стране выставляет определенные требования для прибывающих. Например, наличие ПЦР-теста, помещение на карантин по прибытию, получение визы и т.д.

В МИД просят внимательнее изучать требования стран, прежде чем планировать поездку. в ту или иную страну, что необходимо иметь при себе, нужна ли виза или нет, а также другие требования.

Ниже приводим актуальный список стран, куда казахстанцы смогут выехать, и требования для прибывающих.

1. Беларусь

- аэропорты страны открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна;
- но требуется 14 дневная изоляция на домашнем карантине;

Подучать визу казахстанцам не нужно.

2. Объединенные Арабские Эмираты

Виза не нужна. Аэропорт в г. Дубай открыт.

- на рейсы в ОАЭ допускают пассажиров, имеющих на руках справку о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 (срок действия – 96 часов);
- в аэропорту г. Дубай пассажиры заполняют медицинскую декларацию и сдают тест повторно (дети до 12 лет и люди с ограниченными возможностями освобождаются от сдачи теста). При положительном результате теста необходима самоизоляция на домашнем карантине 14 дней;
- необходимо наличие международного страхового полиса;
- необходимо наличие документов, подтверждающих наличие обратного билета не позднее 30 дней, а также бронь в отеле;
- в обязательном порядке необходимо ношение масок в общественных местах и торговых центрах (штраф 1000,00 дирхам (274 доллара США);
- разрешены транзитные рейсы (если следующий рейс более чем через 96 часов – разрешается выход в город).

3. Германия

Выдача визы казахстанцам в эту страну временно приостановлена. На въезд в страну наложены ограничения на неопределенный срок.

В общем же:

- аэропорты страны открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна;
- нужна 14 дневная изоляция на домашнем карантине;
- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов, выход в город запрещен).

Выдача германской визы гражданам Казахстана выдается только в следующих случаях:

- медицинский персонал;
- сотрудники в сфере грузоперевозок и других транспортных компаний (например, члены экипажа воздушного судна);
- дипломаты, сотрудники международных организаций, военнослужащие, сотрудники гуманитарных организаций, направляющиеся с официальной поездкой;
- лица, выезжающие по срочным семейным обстоятельствам;
- лица, направляющиеся по вопросам международной безопасности или с другой гуманитарной целью;
- лица, воссоединяющиеся с семьей;
- специалисты, имеющим рабочие предложения;
- исследователи, занимающиеся научной деятельностью;
- IT-специалисты;
- сотрудники, занимающимся деятельностью особой общественной важности;
- лица, возвращающиеся на родину и члены их семей.

4. Египет

Полететь туда можно при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус (переведенной на английский или арабский язык), сроком не более 72 часов.

В стране необходимо носить маску в общественных местах, торговых центрах и отелях.

5. Королевство Нидерландов

На въезд в страну для казахстанцев наложены ограничения на неопределенный срок. Сюда выдается только дипломатическая виза.

В целом же условия прибытия в эту страну следующие:

- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна;
- нужна 14-дневная изоляция на домашнем карантине;
- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов);
- при посадке на рейс необходимо заполнить декларацию о здоровье;
- в общественном транспорте, а также в некоторых местах городов Амстердам и Роттердам обязательно ношение масок (штраф за отсутствие маски – 95,00 евро);
- во всех общественных местах необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра (за нарушение данного требования налагается штраф в размере 390,00 евро).

6. Корея

Виза казахстанцам выдается только в особых случаях на основании положительного решения соответствующей комиссии (на лечение, в случае смерти близкого родственника).

В целом условия прибытия в эту страну следующие:

- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 нужна (срок – 48 часов). К тому же, справка должна быть выдана только медицинскими учреждениями и клиниками в Казахстане, которые признаны Посольством Южной Кореи;
- необходимо прохождение электронного контроля и специального 14-дневного карантина в отеле (цена: 120-150 долларов США в сутки);
- прибывшим необходимо в течение 3 дней сдать тест на COVID-19;
- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов).

7. Кыргызстан

Виза не нужна, также как и справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19.

Прилететь в эту страну казахстанцы могут при наличии паспорта и условии 14-дневной изоляции на домашнем карантине.

8. Узбекистан

Виза сюда тоже не нужна. Не требуется и справка о ПЦР-тесте. Въезд возможен при наличии паспорта.

9. Россия

Виза не нужна. Аэропорты этой страны открылись 21 сентября.

Попасть в Россию казахстанцы могут при следующих условиях:

- нужна справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19;
- рейс раз в неделю по маршруту Нур-Султан – Москва;
- нет ограничений только касательно авиасообщений, однако сохраняются ограничения при пересечении границы наземным способом;

10. Турция

Здесь действует безвизовый режим 90 дней.

Условия прилета в страну следующие:

- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна;
- перед въездом в страну необходимо оформить личный медицинский страховой полис;
- всем пассажирам в терминале и самолете необходимо носить маску. Лиц без маски не допускают в терминал и самолет, возможно наложение штрафа в размере 123 доллара США;
- на входе в терминал все пассажиры проходят процедуру измерения температуры с помощью тепловизоров. Если температура тела превышает 37,8 градусов или были замечены признаки Covid-19, в специальных медцентрах необходимо пройти тест. Во всех международных аэропортах есть "Центры тестирования" и тест делается бесплатно. Результаты теста будут готовы в течение 1-3 часов. Если результат теста окажется положительным, пассажир отправляется в отдельную больницу. По результатам контрольного исследования пассажира госпитализируют. Если в заключении будет прописано "показаний к госпитализации нет, необходима самоизоляция на 14-дневном карантине", пассажир может пройти его в гостинице или на дому. Пассажиры могут продолжить лечение в отелях в специальных комнатах для лиц, находящихся на самоизоляции.

11. Украина

Эта страна ограничила въезд до 28 сентября 2020 года. Аэропорты пока закрыты.

После открытия условия посещения будут следующие:

- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 нужна (срок – не более 48 часов) или пассажир сдает тест в аэропорту;
- предусмотрен 14-дневный карантин;
- перед въездом в страну необходимо оформить личный медицинский страховой полис. Страховой полис нужно оформить через компании, зарегистрированные в Украине, либо через международные страховые компании, имеющие представительства в стране;
- в общественных местах и торговых центрах необходимо носить маску;
- с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов).

В МИД РК отметили, что этот список будет обновляться.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 дорожник (Посетители) Сегодня, 15:49
рейс раз в неделю по маршруту Нур-Султан – Москва;

Стало быть теперь что бы проехать из Гурьева в Астрахань нужно пролететь маршрутом Атырау-Нур Султан-Москва-Астрахань. Это же полный бред и выкачка денег из карманов населения. Хорошо что я успел получить российский паспорт и вид на жительство в РК, теперь свободно могу пересекать границу на своей машине

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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