«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Сентября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.41 KZT
  • €1 = 496.91 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зеленый коридор для кыргызстанцев открыл Казахстан

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Зеленый коридор для кыргызстанцев открыл Казахстан
Фото из открытых источников
Казахстан предоставил зеленый коридор для транзитного проезда кыргызстанцев из России, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24.kg.

По данным МИД Кызгызстана, сейчас сотрудник посольства КР в РФ организовывает проезд кыргызстанцев из Башкортостана в Соль-Илецк для дальнейшего пересечения российско-казахской границы.

«После прохождения границы граждан Кыргызстана разместят по автобусам для следования в сторону казахско-кыргызской границы. Из-за большого числа желающих выехать перевозить их будут в два этапа днем 24 и 25 сентября», – проинформировали в ведомстве.

В МИД подчеркивают, что акция является разовой, российско-казахская граница остается закрытой для самостоятельного и произвольного пересечения отдельными гражданами КР.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика