Зеленый коридор для кыргызстанцев открыл Казахстан

Казахстан предоставил зеленый коридор для транзитного проезда кыргызстанцев из России, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24.kg.



По данным МИД Кызгызстана, сейчас сотрудник посольства КР в РФ организовывает проезд кыргызстанцев из Башкортостана в Соль-Илецк для дальнейшего пересечения российско-казахской границы.



«После прохождения границы граждан Кыргызстана разместят по автобусам для следования в сторону казахско-кыргызской границы. Из-за большого числа желающих выехать перевозить их будут в два этапа днем 24 и 25 сентября», – проинформировали в ведомстве.



В МИД подчеркивают, что акция является разовой, российско-казахская граница остается закрытой для самостоятельного и произвольного пересечения отдельными гражданами КР.