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Людмила Бюрабекова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК

Просмотров:478 Опубликовано: Сегодня, 19:23
Людмила Бюрабекова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Фото из открытых источников
Постановлением правительства РК Бюрабекова Людмила Витальевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению, сообщает zakon.kz.

На должность вице-министра здравоохранения она была назначена в апреле 2020 года.

Бюрабекова Людмила родилась 19 сентября 1973 года в Караганде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинская государственная медицинская академия (2000)

Лечебное дело

· Казахский фармацевтический институт (2004)

Фармация

· Международная академия бизнеса (2014)

Магистр делового администрирования

Трудовой стаж:

· Сотрудник Карагандинской государственной медицинской академии (1997-2004);

· Врач - клинический фармаколог в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова (2004-2005);

· Главный специалист Управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда (2005-2007);

· Заместитель начальника по стратегическому развитию и лекарственной политике Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, г. Уральск (2007-2009);

· Начальник управления контроля за фармацевтической деятельностью, качеством и использованием лекарственных средств Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана (2009-2010);

· Заместитель председателя Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана (2010);

· Начальник управления стратегического развития и безопасности пациентов Республиканского детского реабилитационного центра, г. Астана (2011);

· Главный менеджер Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга, г. Астана (2011-2012);

· Директор Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга, г. Астана (2012-2013);

· Начальник учебно-клинического отдела Республиканского центра санитарной авиации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана (2013-2014);

· Вице-президент Центра медицинских технологий и информационных систем, г. Астана (2014);

· Главный инспектор в Управлении делами Президента РК (2014-2015);

· Заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК (2015-07.2017);

· Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (08.2017-10.04.2019);

· Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главный государственный фармацевтический инспектор РК (25.06.2019-04.2020);

· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (с 04.2020)


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 19:26
Начали понемногу прятать своих заменяя их технично на тех кто вскоре ответит за все шалости предыдущих,а их уже ищи свищи.
 
 

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