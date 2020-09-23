Людмила Бюрабекова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК

· Карагандинская государственная медицинская академия (2000)
Лечебное дело
· Казахский фармацевтический институт (2004)
Фармация
· Международная академия бизнеса (2014)
Магистр делового администрирования
Трудовой стаж:
· Сотрудник Карагандинской государственной медицинской академии (1997-2004);
· Врач - клинический фармаколог в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова (2004-2005);
· Главный специалист Управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда (2005-2007);
· Заместитель начальника по стратегическому развитию и лекарственной политике Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, г. Уральск (2007-2009);
· Начальник управления контроля за фармацевтической деятельностью, качеством и использованием лекарственных средств Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана (2009-2010);
· Заместитель председателя Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана (2010);
· Начальник управления стратегического развития и безопасности пациентов Республиканского детского реабилитационного центра, г. Астана (2011);
· Главный менеджер Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга, г. Астана (2011-2012);
· Директор Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга, г. Астана (2012-2013);
· Начальник учебно-клинического отдела Республиканского центра санитарной авиации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана (2013-2014);
· Вице-президент Центра медицинских технологий и информационных систем, г. Астана (2014);
· Главный инспектор в Управлении делами Президента РК (2014-2015);
· Заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК (2015-07.2017);
· Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (08.2017-10.04.2019);
· Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главный государственный фармацевтический инспектор РК (25.06.2019-04.2020);
· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (с 04.2020)
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