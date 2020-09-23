Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией в регионах Казахстана

В Минздраве сообщили, сколько человек заразились коронавирусной пневмонией в регионах Казахстана, начиная с 1 августа, передает Tengrinews.kz.
По состоянию на 22 сентября приводятся следующие данные:
в Нур-Султане - 3845 в Алматы - 3072 в Шымкенте - 732 в Акмолинской области - 934 в Актюбинской области - 1281 в Алматинской области - 1530 в Атырауской области - 1392 в Восточно-Казахстанской области - 4382 в Жамбылской области - 1747 в Западно-Казахстанской области - 1045 в Карагандинской области - 2101 в Костанайской области - 2815 в Кызылординской области - 901 в Мангистауской области - 877 в Павлодарской области - 1877 в Северо-Казахстанской области - 1164 в Туркестанской области - 1472.
За минувшие сутки в Казахстане выявили 364 случая болезни. Впервые с начала ведения статистики смертей от пневмонии не зафиксировано. А вот от коронавируса скончались четыре человека.
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