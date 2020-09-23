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Показан способ избежать запотевания очков при ношении маски

Просмотров:705 Опубликовано: Вчера, 22:31
Показан способ избежать запотевания очков при ношении маски
Кадр видео
Пожилая женщина поделилась простым, но эффективным советом по предотвращению запотевания очков во время ношения защитной маски. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Данный «трюк» показала в своем Instagram участница британского телешоу Bake Off Нэнси Биртвистл (Nancy Birtwhistle). Так, чтобы избежать запотевания стекол, она применила «экологически чистое средство для мытья посуды, не содержащее агрессивных химикатов». Сперва героиня материала выдавила каплю моющего средства на линзу, после чего начала обрабатывать им поверхность аксессуара. После завершения процедуры, она вытерла остатки гелеобразной массы тряпкой.





Далее Биртвистл надела на лицо и маску, и очки, чтобы продемонстрировать своим подписчикам разницу между обработанной линзой и необработанной. Поклонники телезвезды, в свою очередь, поблагодарили ее за полезную рекомендацию в комментариях под публикацией.

«Как человек с ужасным зрением, который работает в сфере здравоохранения и должен носить маску в течение долгих часов, хочу сказать, что вы только что спасли мне жизнь!», «Спасибо за это, Нэнси. Вы абсолютный гений», «О боже, это потрясающе!» — высказывались они.

Ранее в сентябре женщина показала легкий способ отстирать белые кеды и вызвала недоверие в сети. Так, анонимная пользовательница опубликовала коллаж, показывая грязные кеды бренда Converse и то, как они выглядят после стирки. По ее словам, для чистки обуви она использовала средство Pink Stuff, которое продается в разных супермаркетах всего за один фунт стерлингов (96 рублей).


Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 Космос (Посетители) Вчера, 23:08
Может для британцев это открытие, но для тех, кто служил в армии и пользовался противогазом уже с 18 лет должны знать это. Если стекла противогаза изнутри натереть обычным мылом, а потом растереть сухой тряпочкой, то стёкла при пользовании не запотевают. Привет британцам! ;)
 
 

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