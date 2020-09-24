Инсайдер назвал дату нового боя Головкина

Инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic назвал дату и место нового боя Геннадия Головкина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин свой следующий бой проведет 21 ноября. Соперником GGG станет обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета. Транслировать бой будет стриминговый сервис DAZN.



Поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния, США) на арене Dignity Health Sports Park. Ранее эта площадка носила название StubHub Center. На ней Головкин уже боксировал.



Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы.