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В Москве арестован гендиректор "Алматела", связанного с Жомартом Ертаевым

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 13:28
В Москве арестован гендиректор "Алматела", связанного с Жомартом Ертаевым
Александр Гадалов. Фото:cableman.ru
В Москве арестован генеральный директор телекоммуникационного оператора "Алмател" Александр Гадалов, передает Tengrinews.kz.

На сайте Мосгорсуда сообщается, что 12 сентября Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения Гадалову в виде заключения под стражу. Его обвиняют по статье 159, части 4 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). 23 сентября Гадалов обжаловал это решение в городском суде. В настоящее время дело находится на рассмотрении у судьи.

"Алмател" относится к казахстанской компании "Алма Груп", владельцем которой ранее был экстрадированный из России в Казахстан Жомарт Ертаев. По данным издания cnews.ru, запрос на арест Гадалова поступил из МВД Казахстана и связан с действиями Ертаева.

Напомним, ранее в Алматы завершилось судебное разбирательство по делу о хищениях 144 миллиардов тенге из Bank RBK. Прокурор запросил для экс-банкира Жомарта Ертаева 11 лет лишения свободы.


Источник: Tengrinews.kz
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