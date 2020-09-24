"Надеюсь, что не просто убрали" - депутат об отставке Бюрабековой

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова в Facebook прокомментировала информацию об освобождении Людмилы Бюрабековой от должности вице-министра здравоохранения, передает Tengrinews.kz.



Смирнова считает, что Бюрабекова должна нести ответственность за свои действия. Депутат обвинила экс-вице-министра в том, что во время нахождения на посту она не "давала развиваться фармацевтической промышленности страны, препятствовала проведению клинических исследований приборов, препаратов казахстанских ученых".



Кроме того, по словам Смирновой, Бюрабекова утверждала продвижение "лекарств зарубежного производства по цене в несколько раз дороже, чем у соседей", а также "продвигала анализы ПЦР в одной сети лабораторий за 20 тысяч тенге".



"Надеюсь, что не просто убрали. За это надо отвечать", - написала Смирнова.



Напомним, Бюрабекова была назначена на должность вице-министра здравоохранения в апреле 2020 года, когда министром был Елжан Биртанов. 23 сентября постановлением правительства Бюрабекову освободили от должности согласно поданному заявлению.