32-летняя дочь актера Владимира Конкина умерла в Москве

София Конкина, 32-летняя дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, скончалась в Москве. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщается в Telegram-канале «112».



22 сентября Конкина отправилась в бассейн при фитнес-зале Jump. На звонки семьи она долго не отвечала, вечером домой так и не возвратилась. Только 23 сентября родственникам позвонили и рассказали, что девушка госпитализирована в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом «утопление».



В ночь на 24 сентября состояние дочери артиста ухудшилось — она скончалась в реанимации после отказа почек.



В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти девушки. О том, каким образом Конкина оказалась в воде и как вышло, что ее родственники больше суток не знали о местонахождении дочери, пока неясно.



Владимир Конкин — известный актер советского и российского кино. Он исполнил роли в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах» и «Сармат».