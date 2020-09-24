«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Сентября
+22...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.85 KZT
  • €1 = 497.33 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

32-летняя дочь актера Владимира Конкина умерла в Москве

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 16:11
32-летняя дочь актера Владимира Конкина умерла в Москве
Фото из открытых источников
София Конкина, 32-летняя дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, скончалась в Москве. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщается в Telegram-канале «112».

22 сентября Конкина отправилась в бассейн при фитнес-зале Jump. На звонки семьи она долго не отвечала, вечером домой так и не возвратилась. Только 23 сентября родственникам позвонили и рассказали, что девушка госпитализирована в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом «утопление».

В ночь на 24 сентября состояние дочери артиста ухудшилось — она скончалась в реанимации после отказа почек.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти девушки. О том, каким образом Конкина оказалась в воде и как вышло, что ее родственники больше суток не знали о местонахождении дочери, пока неясно.

Владимир Конкин — известный актер советского и российского кино. Он исполнил роли в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах» и «Сармат».


Источник: moslenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика