Уже в семи областях Казахстана зарегистрировали птичий грипп

В пресс-службе министерства сельского хозяйства РК сообщили о вспышке птичьего гриппа сразу в семи областях страны, передает ИА «NewTimes.kz».



Падеж зарегистрировали в следующих областях:



В Акмолинской области 703 головы птиц ЛПХ (0 - за последние сутки);

В Жамбылской – 238 голов птиц ЛПХ (6);

В Карагандинской – 102 головы птиц ЛПХ (12);

В Костанайской – 2 218 птиц в ЛПХ и 109 567 птиц в ПТФ (1 112 и 109 567, соответственно);

В Павлодарской – 2 753 головы птицы ЛПХ (0);

В Северо-Казахстанской –13 806 птиц в ЛПХ и 93 849 птиц в ПТФ (1 143 и 39 535, соответственно);

В Туркестанской – 273 головы птицы ЛПХ (196 за последние сутки)



«Всего погибло 20 тыс голов птиц в личных подворьях и 203 тыс – на двух птицефабриках (ТОО «Бишкульская птицефабрика» – 93 849 голов, «Агроинтерптица» – 109 567 голов)», – уточнили в МСХ.



Также стало известно, что в соответствии с утвержденным планом ветеринарных мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных на 2020 год для проведения вакцинации с начала года было выделено 3 377 900 доз вакцин против птичьего гриппа.



В связи со вспышкой птичьего гриппа из республиканского запаса было дополнительно выделено 1 359 148 доз вакцины (для СКО – 873 тыс доз, для Костанайской области – 21 тыс, для Павлодарской области – 465 тыс доз).



Также 22-23 сентября было дополнительно передано 1 015 518 доз вакцин в регионы:



Акмолинскую область – 510 300 доз;

Костанайскую область – 345 218 доз;

Карагандинскую область – 100 000 доз;

Жамбылскую область – 60 000 доз;



Также закупается дополнительно 699 355 доз, которые будут поставлены к 1 октября.



Напомним, 13 сентября стали известны случаи падежа домашней птицы в населенных пунктах Тимирязево, Элеваторный Тимирязевского района, селе Чернобаевка района имени Габита Мусрепова, селе Сухорабовка и городе Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области.



По поручению министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова специальная группа во главе с вице-министром Гульмирой Исаевой посетила Северо-Казахстанскую область и проверила ход комплексных мероприятий по недопущению распространения высокопатогенного птичьего гриппа в области.



Директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов на брифинге в СЦК 21 сентября заверил, что в стране не наблюдается дефицита яиц, невзирая на бушующий птичий грипп.



К слову, председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев заявил, что, по последним данным, случаи птичьего гриппа среди людей не зафиксированы.



Владельцам птицы, павшей от гриппа, обещали выплатить компенсацию. Об этом на пресс-конференции сказала вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.