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Уже в семи областях Казахстана зарегистрировали птичий грипп

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:58
Уже в семи областях Казахстана зарегистрировали птичий грипп
Фото: unsplash.com
В пресс-службе министерства сельского хозяйства РК сообщили о вспышке птичьего гриппа сразу в семи областях страны, передает ИА «NewTimes.kz».

Падеж зарегистрировали в следующих областях:

В Акмолинской области 703 головы птиц ЛПХ (0 - за последние сутки);
В Жамбылской – 238 голов птиц ЛПХ (6);
В Карагандинской – 102 головы птиц ЛПХ (12);
В Костанайской – 2 218 птиц в ЛПХ и 109 567 птиц в ПТФ (1 112 и 109 567, соответственно);
В Павлодарской – 2 753 головы птицы ЛПХ (0);
В Северо-Казахстанской –13 806 птиц в ЛПХ и 93 849 птиц в ПТФ (1 143 и 39 535, соответственно);
В Туркестанской – 273 головы птицы ЛПХ (196 за последние сутки)

«Всего погибло 20 тыс голов птиц в личных подворьях и 203 тыс – на двух птицефабриках (ТОО «Бишкульская птицефабрика» – 93 849 голов, «Агроинтерптица» – 109 567 голов)», – уточнили в МСХ.

Также стало известно, что в соответствии с утвержденным планом ветеринарных мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных на 2020 год для проведения вакцинации с начала года было выделено 3 377 900 доз вакцин против птичьего гриппа.

В связи со вспышкой птичьего гриппа из республиканского запаса было дополнительно выделено 1 359 148 доз вакцины (для СКО – 873 тыс доз, для Костанайской области – 21 тыс, для Павлодарской области – 465 тыс доз).

Также 22-23 сентября было дополнительно передано 1 015 518 доз вакцин в регионы:

Акмолинскую область – 510 300 доз;
Костанайскую область – 345 218 доз;
Карагандинскую область – 100 000 доз;
Жамбылскую область – 60 000 доз;

Также закупается дополнительно 699 355 доз, которые будут поставлены к 1 октября.

Напомним, 13 сентября стали известны случаи падежа домашней птицы в населенных пунктах Тимирязево, Элеваторный Тимирязевского района, селе Чернобаевка района имени Габита Мусрепова, селе Сухорабовка и городе Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области.

По поручению министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова специальная группа во главе с вице-министром Гульмирой Исаевой посетила Северо-Казахстанскую область и проверила ход комплексных мероприятий по недопущению распространения высокопатогенного птичьего гриппа в области.

Директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов на брифинге в СЦК 21 сентября заверил, что в стране не наблюдается дефицита яиц, невзирая на бушующий птичий грипп.

К слову, председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев заявил, что, по последним данным, случаи птичьего гриппа среди людей не зафиксированы.

Владельцам птицы, павшей от гриппа, обещали выплатить компенсацию. Об этом на пресс-конференции сказала вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.


Источник: newtimes.kz
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