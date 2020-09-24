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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мир может остаться без бананов

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Мир может остаться без бананов
Фото из открытых источников
Дефицит бананов может начаться в мире из-за извержения вулкана Сангай в Эквадоре, передает zakon.kz.

Из-за сильных выбросов пепла пострадали по меньшей мере 83 тысяч гектаров земель, среди них и провинции, где выращивают бананы. Скорее всего, фермеры в этом сезоне потеряют до четверти урожая, чуть больше повезет тем, кто использует специальные чехлы для защиты от насекомых. Эквадор — крупнейший экспортер бананов в мире, страна поставляет фрукты в Россию, Европу, Казахстан и на Ближний Восток.

Как сообщает Lenta.ru из-за вулканической активности экспорт фруктов может рухнуть на 25-30 процентов — это эквивалентно полутора миллионам коробок.

Напомним, Вулкан Сангай активизировался 20 сентября. Столб дыма из него поднимался на высоту до 10 километров. Пеплом покрылись жилые дома и посевы в провинциях Боливар, Гуайяс, Лос-Риос и Чимборасо. В отдельных районах это может обернуться серьезным ущербом для сельского хозяйства, но окончательно урон еще не определен. Международный аэропорт в Гуаякиле пришлось закрыть.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • sergei 66
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 Guz (Посетители) Сегодня, 18:51
Госпыдя как жить то теперь без бананив. lol
 
 

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