«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Сентября
+22...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.19 KZT
  • €1 = 496.26 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Обнаружен ещё один посёлок, где асфальт можно поднять руками

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 20:41
Обнаружен ещё один посёлок, где асфальт можно поднять руками
Кадр из видео
Местные жители говорят, что новое дорожное покрытие на одной из улиц легко свернуть как ковёр.

Видео свежего асфальта появилось накануне в соцсетях. На кадрах ролика мужчина руками отрывает от земли тонкое дорожное покрытие, закатанное прямо в пыль.

«Туркестанская область, Тюлькубасский район, село Тюлькубас. Сегодня, 23 сентября, уложили новый асфальт. Вот как он выглядит. Его можно свернуть как палас. Поднимается вот так», — говорят за кадром.

Стоит отметить, что новый асфальт, показанный в ролике, пожалуй, даже тоньше, чем его «собрат» из Мангистауской области, обнаруженный бдительными гражданами в Мунайлинском районе в июле текущего года. Тогда подрядчики били себя в грудь, что всё делали правильно, и грозили засудить журналистов за клевету. Но экспертиза выявила в их работе грубые нарушения, и компанию заставили всё переделывать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Обнаружен ещё один посёлок, где асфальт можно поднять руками. Местные жители говорят, что новое дорожное покрытие на одной из улиц легко свернуть как ковёр. ⠀ Видео свежего асфальта появилось накануне в соцсетях. На кадрах ролика мужчина руками отрывает от земли тонкое дорожное покрытие, закатанное прямо в пыль. ⠀ «Туркестанская область, Тюлькубасский район, село Тюлькубас. Сегодня, 23 сентября, уложили новый асфальт. Вот как он выглядит. Его можно свернуть как палас. Поднимается вот так», — говорят за кадром. ⠀ Стоит отметить, что новый асфальт, показанный в ролике, пожалуй, даже тоньше, чем его «собрат» из Мангистауской области, обнаруженный бдительными гражданами в Мунайлинском районе в июле текущего года. Тогда подрядчики били себя в грудь, что всё делали правильно, и грозили засудить журналистов за клевету. Но экспертиза выявила в их работе грубые нарушения, и компанию заставили всё переделывать. ⠀ К слову, дорожники из Мунайлинского района, похоже, не единственные «умники» в регионе. На днях их, пожалуй, даже переплюнули коллеги из ТОО «Бек-АктауГазСнаб», проложившие дорогу прямо через газопровод в посёлке Аташ Тупкараганского района той же Мангистауской области. ⠀ Местные жители подняли шум, но строители лишь обмотали опоры газопровода лентами и огородили дорожными знаками. И только когда жалобы дошли до акимата, компанию обязали демонтировать асфальтовое покрытие и за свой счёт устранить все ошибки. Подрядчикам также придётся заменить газопровод в соответствии с техническими требованиями.

Публикация от KOLESA.KZ (@kolesa.kz)




Источник: kolesa.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика