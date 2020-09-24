Обнаружен ещё один посёлок, где асфальт можно поднять руками

Местные жители говорят, что новое дорожное покрытие на одной из улиц легко свернуть как ковёр.Видео свежего асфальта появилось накануне в соцсетях. На кадрах ролика мужчина руками отрывает от земли тонкое дорожное покрытие, закатанное прямо в пыль.«Туркестанская область, Тюлькубасский район, село Тюлькубас. Сегодня, 23 сентября, уложили новый асфальт. Вот как он выглядит. Его можно свернуть как палас. Поднимается вот так», — говорят за кадром.Стоит отметить, что новый асфальт, показанный в ролике, пожалуй, даже тоньше, чем его «собрат» из Мангистауской области, обнаруженный бдительными гражданами в Мунайлинском районе в июле текущего года. Тогда подрядчики били себя в грудь, что всё делали правильно, и грозили засудить журналистов за клевету. Но экспертиза выявила в их работе грубые нарушения, и компанию заставили всё переделывать.