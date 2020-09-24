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Обнаружен ещё один посёлок, где асфальт можно поднять руками. Местные жители говорят, что новое дорожное покрытие на одной из улиц легко свернуть как ковёр. ⠀ Видео свежего асфальта появилось накануне в соцсетях. На кадрах ролика мужчина руками отрывает от земли тонкое дорожное покрытие, закатанное прямо в пыль. ⠀ «Туркестанская область, Тюлькубасский район, село Тюлькубас. Сегодня, 23 сентября, уложили новый асфальт. Вот как он выглядит. Его можно свернуть как палас. Поднимается вот так», — говорят за кадром. ⠀ Стоит отметить, что новый асфальт, показанный в ролике, пожалуй, даже тоньше, чем его «собрат» из Мангистауской области, обнаруженный бдительными гражданами в Мунайлинском районе в июле текущего года. Тогда подрядчики били себя в грудь, что всё делали правильно, и грозили засудить журналистов за клевету. Но экспертиза выявила в их работе грубые нарушения, и компанию заставили всё переделывать. ⠀ К слову, дорожники из Мунайлинского района, похоже, не единственные «умники» в регионе. На днях их, пожалуй, даже переплюнули коллеги из ТОО «Бек-АктауГазСнаб», проложившие дорогу прямо через газопровод в посёлке Аташ Тупкараганского района той же Мангистауской области. ⠀ Местные жители подняли шум, но строители лишь обмотали опоры газопровода лентами и огородили дорожными знаками. И только когда жалобы дошли до акимата, компанию обязали демонтировать асфальтовое покрытие и за свой счёт устранить все ошибки. Подрядчикам также придётся заменить газопровод в соответствии с техническими требованиями.
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