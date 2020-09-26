Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 25 сентября) в Казахстане зарегистрированы 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 107 659 случаев, из них:
в городе Алматы - 14367(+3),
в городе Нур-Султане - 14064(+14),
в Атырауской области - 11072(+5),
в Карагандинской области - 10251(+5),
в ВКО - 8661 (+17),
в ЗКО - 6852(+2),
в городе Шымкенте - 5188(+0),
в Алматинской области - 4957(+2),
в Жамбылской области - 4122(+2),
в СКО - 4076(+5),
в Павлодарской области - 3901(+4),
в Костанайской области - 3478(+3),
в Акмолинской области - 3476(+5),
в Туркестанской области - 3374(+1),
в Мангистауской области - 3338(+0),
в Кызылординской области - 3242(+0),
в Актюбинской области - 3240 (+1).
За тот же период в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 170 человек.
в Алматы - 11, в Шымкент - 31, в Актюбинской области - 47, в Атырауской области - 5, в Восточно-Казахстанской - 28, в Жамбылской области - 5, в Западно-Казахстанской области - 13, в Карагандинской области - 18, в Костанайской области - 3, в Павлодарской области - 9.
Всего в стране выздоровели - 102 530 человек от COVID-19.
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