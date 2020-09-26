Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 25 сентября) в Казахстане зарегистрированы 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 107 659 случаев, из них:



в городе Алматы - 14367(+3),



в городе Нур-Султане - 14064(+14),



в Атырауской области - 11072(+5),



в Карагандинской области - 10251(+5),



в ВКО - 8661 (+17),



в ЗКО - 6852(+2),



в городе Шымкенте - 5188(+0),



в Алматинской области - 4957(+2),



в Жамбылской области - 4122(+2),



в СКО - 4076(+5),



в Павлодарской области - 3901(+4),



в Костанайской области - 3478(+3),



в Акмолинской области - 3476(+5),



в Туркестанской области - 3374(+1),



в Мангистауской области - 3338(+0),



в Кызылординской области - 3242(+0),



в Актюбинской области - 3240 (+1).



За тот же период в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 170 человек.



в Алматы - 11,

в Шымкент - 31,

в Актюбинской области - 47,

в Атырауской области - 5,

в Восточно-Казахстанской - 28,

в Жамбылской области - 5,

в Западно-Казахстанской области - 13,

в Карагандинской области - 18,

в Костанайской области - 3,

в Павлодарской области - 9.



Всего в стране выздоровели - 102 530 человек от COVID-19.