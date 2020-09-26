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Пять сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Пять сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
Фото из открытых источников
Ученые из Оксфордского университета в Великобритании заявили, что люди могли начать болеть новым коронавирусом задолго до того, как об этом было официально объявлено. Из-за этого, возможно, были случаи, которые не были зафиксированы.

Врачи провели опрос нескольких тысяч больных новым вирусом и выделили пять главных симптомов, которые свойственны всем зараженным. В первую очередь ученые называют потерю обоняния и вкуса как самый главный симптом. Об этом сообщили 59 процентов переболевших COVID-19.

Ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что ряд клеток в носу содержат белки, по которым коронавирус ударяет в первую очередь, а инфекция проникает в организм. Поэтому люди, у которых появился только этот симптом, являются одними из главных разносчиков коронавируса. Они не осознают, что заражены, но заражают вирусом окружающих.

В качестве второго признака называют боль в животе, поскольку она может свидетельствовать о поражении пневмонией нижнего отдела легких. Третьим признаком признана диарея, которая развивалась у многих больных в китайском Ухане.

Еще одним симптомом является легкий фолликулярный конъюнктивит: налитые кровью глаза, жжение, скопление гноя, зуд в глазах. Наконец, последним признаком считается усталость: это симптом, если чувство пациента не является привычным для человека.


Источник: doctor.rambler.ru
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