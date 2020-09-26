Гигантскую крысу наградили медалью за храбрость

Медалью за храбрость в животном мире наградили африканскую гигантскую крысу из Камбоджи, обнаружившую 39 мин и 28 других веществ, исследовав территорию в 141 тыс. кв. м., сообщает zakon.kz.



Как отмечает издание "Известия", грызун по кличке Магава стал первым в мире животным, кроме собак, получившим эту награду.



Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример, — отметил шеф комиссии Ян Маклафлин.



Церемония награждения прошла онлайн. По словам главы комиссии, вручающей награду, на территории Камбоджи в период с 1975 по 1998 годы было заложено до шести миллионов наземных мин. Таким образом, работа животных сохраняет жизни местного населения.



Мины остались на территории Камбоджи после продолжительной гражданской войны в конце XX столетия.