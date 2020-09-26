Что известно об авиакатастрофе АН-26 под Харьковом, в которой погибли 25 человек

Катастрофа произошла около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда самолет заходил на посадку. Это военный самолет АН-26 ВСУ военной части А 4104. После крушение самолет загорелся: пожар потушили в 21:55.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, самолет разбился во время учебно-тренировочного полета.
По словам главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, у самолета отказал левый мотор.
«Было сообщение от пилота о том, что отказал левый мотор… Но есть в учениях, (когда, — ред.) специально отключают один из моторов, чтобы ориентироваться, для опытного летчика это не критическая ситуация. Что произошло потом, тоже непонятно, будет устанавливать следствие».
На борту самолета были военные летчики и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба. По последним данным, на борту было 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов (одного не допустили к выполнению полета).
Известно о 25 погибших в результате катастрофы, два человека выжили — один из них в критическом состоянии. Директор Центра медицины катастроф Виктор Забашта сообщил изданию Суспильне, что у двух человек, которых увезли на скорой с места крушения, ожоги более 90% тела.
В субботу, 26 сентября, в Харьковскую область приедет президент Владимир Зеленский. Он уже выразил свои соболезнования в связи с катастрофой. Сейчас на месте крушения находится глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Для расследования причин катастрофы создадут комиссию — президент дал такое поручение премьер-министру Денису Шмыгалю. По словам премьера, комиссию возглавит вице-премьер Олег Уруский, туда также войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министры внутренних дел и обороны Арсен Аваков и Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие.
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