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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О коррупции в Фонде медстрахования просят сообщать казахстанцев

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 12:17
О коррупции в Фонде медстрахования просят сообщать казахстанцев
.
Казахстанцев попросили сообщать о коррупции в Фонде социального медицинского страхования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикор.

Сообщается, что Агентство 1 по 30 октября проводит внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ФСМС.

"Учитывая, что анализируемая сфера является актуальной и чувствительной для населения, сведения об известных административных барьерах, входящих в компетенцию Фонда социального медицинского страхования, а также причинах и условиях, способствующих коррупции, просим направлять на электронные адреса b.aitbaev@anticorruption.gov.kz, tolybekov.n@anticorruption.gov.kz и контактный номер WhatsApp 8-778-672-44-01.

Также вы можете обратиться в call-центр 1424 в режиме 24/7.

Данная информация будет использована для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков", - говорится в сообщении.

В июле казахстанцы обсуждали публикацию супруги бывшего главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова в соцсетях. Пользователей возмутил пост Гульбаршин Заировой, в котором она похвасталась новым, двенадцатым по счету автомобилем, который ей подарил муж.

Позже Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить Айбатыра Жумагулова и предложил назначить на пост главы фонда "более делового и менее гламурного человека".

Жумагулов был уволен с поста, новым главой фонда стал Болат Токежанов.

Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил о перезагрузке фонда.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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mer (Посетители) Сегодня, 15:14
Ingul,Вот именно, из за приписок оно и отключено, я тоже не могу посмотреть, пишет ваш телефон незарегистрирован в системе, хотя раньше всё было нормально, даже при повторной регистрации ничего не выходит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • mer
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:12
Прошел почти год как открыли поликлинику в 3-м микрорайоне для обслуживания жителей нижней зоны города.
Это теперь филиал Sofie Med Group.
До сих пор приложение Damumed не подключили.
Это доставляет немало неудобств: нельзя вызвать врача на дом, посмотреть результаты анализов, узнать график работы врачей и т.д.
Особенно это актуально при сегодняшней пандемии.
А, похоже, они просто боятся, что все приписанные (а не выполненные) процедуры люди будут контролировать.
Уже писали о приписках.
Куда смотрит наше управление здравоохранение.
Или они в доле?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ingul
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 12:59
Не понимаю,где наши органы госбезопасности? А ах да,на площадях,с гражданскими активистами сражаются,или бизнес продвигают свой,или чей либо.
 
 

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