О коррупции в Фонде медстрахования просят сообщать казахстанцев

Казахстанцев попросили сообщать о коррупции в Фонде социального медицинского страхования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикор.
Сообщается, что Агентство 1 по 30 октября проводит внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ФСМС.
"Учитывая, что анализируемая сфера является актуальной и чувствительной для населения, сведения об известных административных барьерах, входящих в компетенцию Фонда социального медицинского страхования, а также причинах и условиях, способствующих коррупции, просим направлять на электронные адреса b.aitbaev@anticorruption.gov.kz, tolybekov.n@anticorruption.gov.kz и контактный номер WhatsApp 8-778-672-44-01.
Также вы можете обратиться в call-центр 1424 в режиме 24/7.
Данная информация будет использована для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков", - говорится в сообщении.
В июле казахстанцы обсуждали публикацию супруги бывшего главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова в соцсетях. Пользователей возмутил пост Гульбаршин Заировой, в котором она похвасталась новым, двенадцатым по счету автомобилем, который ей подарил муж.
Позже Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить Айбатыра Жумагулова и предложил назначить на пост главы фонда "более делового и менее гламурного человека".
Жумагулов был уволен с поста, новым главой фонда стал Болат Токежанов.
Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО "Фонд социального медицинского страхования".
Министр здравоохранения Алексей Цой заявил о перезагрузке фонда.
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