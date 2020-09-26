Заседание парламента Аргентины прервала сексуальная сцена. Депутат не знал, что он онлайн

Курьезный инцидент произошел в парламенте Аргентины во время заседания по видеосвязи, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноТВ.
Депутат Хуан Эмилио Амери начал целовать грудь сидевшей рядом женщины. При этом на короткое время грудь была обнажена. Это увидели с большого экрана все законодатели. Соответствующие кадры быстро распространились в соцсетях.
После этого 47-летнего депутата отстранили от заседаний. В свое оправдание он сказал, что не знал о том, что был онлайн в тот момент.
Хуан Эмилио заявил, что сожалеет, раскаивается и "очень стыдится" за произошедшее. По словам Амери, он был уверен, что в его регионе, как это часто бывает, перестал работать Интернет. Он также сообщил, что его партнерша всего десять дней назад вставила в грудь импланты.
Из-за инцидента заседание прервал председатель палаты депутатов. Во время подобных видеоконференций в период коронавирусного кризиса уже случались сцены такого рода, когда депутаты засыпали или отгораживались от взглядов коллег. Однако нынешний случай "действительно переходит все границы", отметил председатель парламента.
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