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Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео

Просмотров:464 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео
Кадр из видео
Последние секунды полета военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, попало на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим защитникам Украины!» — написал Геращенко.

Ранее 26 сентября министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что воздушное судно при вынужденном приземлении могло зацепиться крылом за землю.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 пассажиров.



Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 17:15
Обязьяньи сьёмки телефоном с экрана монитора компьютера, а файл вытащить с винта очень трудно? Вообще обленились и отупились.
 
 

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