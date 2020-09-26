«Грядут новые потрясения»: что ждет мир после коронавируса

Летом 2019 года юный индийский астролог по имени Абигья Андад предсказал миру пандемию коронавируса. Увы, тогда к словам юноши не отнеслись с должным вниманием. И вот теперь Абигья сделал новое предсказание, которое, по его словам, затронет множество людей на планете. Какое грядущее потрясение мирового масштаба ожидает нас в ближайшие месяцы, рассказывает «Рамблер».



Юный астролог предсказал миру новую катастрофу, которая, по его словам, станет еще более серьезной, чем поразившая всю планету пандемия коронавируса.



Как утверждает Абигья Ананд, новой катастрофе будут предшествовать всевозможные природные катаклизмы, кроме того, вновь произойдет вспышка коронавируса.



"Виновником" новых неприятных событий подросток назвал сближение Юпитера и Сатурна. Планеты максимально приблизятся друг к другу 20 декабря 2020 года. Именно тогда, по словам юного астролога, и придет новая мировая беда.



- В это время Юпитер и Сатурн перейдут в один знак Зодиака, и вполне вероятно, что грядут новые потрясения, такие, как эпидемия холеры, голод и тысячи смертей, — уверен юный астролог.



В частности, Абигья упоминает о сильнейшем наводнении, которое вполне способно смыть с лица земли большие участки суши.



При этом юный пророк призвал людей не паниковать, отметив, что предстоящие опасности — явление временной. Серьезные потрясения, по словам подростка, ожидают мир в период с декабря 2020 по март 2021 года. При этом февраль станет самым опасным месяцем для людей всего мира, сказал Абигья, заметив, что в это время стоит проявить максимальную осторожность, не рисковать здоровьем и финансами.



- Главное, что должен делать каждый человек на Земле в эти сложные месяцы, не впускать в себя страх. Будьте уверены: человечество справится с проблемами и вступит в светлую эру уже весной будущего года. — подытожил Абигья Ананд.