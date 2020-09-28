Азербайджан заявил о 550 убитых и раненых армянских военных

Агентство Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых и раненых военных Армении в ходе столкновения с силами Азербайджана, передает Tengrinews.kz.
"В ходе боев в направлении села Талыш в Нагорном Карабахе потери армянской армии составили более 550 человек убитыми и ранеными.
Согласно разведданным, полученным к концу дня операции, было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Азербайджан заявляет об убийстве командира десантно-штурмового батальона Армении подполковника Лерника Бабаяна. Сообщается, что личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери.
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