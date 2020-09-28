Защита от коронавируса и гриппа: топ-4 полезных и доступных продукта

Осень - время простуд и гриппа, а в этом году еще и коронавируса. Поэтому врачи рекомендуют начать вовремя укреплять иммунитет. Лучше всего в этом помогает витамин С, считают эксперты. В каких продуктах его больше всего, рассказала алматинский врач-отоларинголог Злата Паручикова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Врач выделила несколько симптомов, по которым человек может распознать нехватку витамина С и, соответственно, снижение иммунитета. Это:



- Кровоточивость десен, носовые кровотечения, "хрупкие" сосуды (быстро появляются синяки).

- Сухая и дряблая кожа.

- Слабость, быстрая утомляемость.

- Плохое заживление ран.



Злата Паручикова рассказала, что любая бактериальная или вирусная инфекция, стресс (экзамены, бытовые конфликты), тяжелая физическая нагрузка (поход в горы, веломарафон), роды или лактация способствуют потере витамина С. Тогда и нужны более высокие дозы, чтобы его восполнить.



"Современная пища не покрывает потребность. Во-первых, она обеднена витаминами, во-вторых, сама может представлять угрозу в виде токсинов и пестицидов. В-третьих, давайте уже все признаемся, что мы мало едим свежие фрукты и овощи.



Еще одна проблема - высокая степень технологической обработки продуктов. Содержание витамина С в разных частях плодов не одинаково. Он накапливается в кожуре, наружных слоях, листьях больше, чем в мякоти, черешке, стебле, поэтому чистка и термообработка плодов сильно снижает его уровень", - говорит Злата Паручикова.



Врач выделила продукты, в которых содержится доза, необходимого для укрепления иммунитета витамином С. Но эти плоды нужно съесть целиком и без термической обработки.



"Первое место (из расчета на 100 грамм) отдаем шиповнику - 1250 миллиграмм витамина С. Второе - болгарскому перцу - 150-250 миллиграмм. Третье - киви - 100-150 миллиграмм. Четвертое - лимону - 50 милиграмм.



Но опять-таки подчеркиваю, что никакой жесткой термической обработки. Поэтому шиповник нельзя варить, его нужно заваривать водой 60-70 градусов", - делится врач.