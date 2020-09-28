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В Караганде снова обнаружены воткнутые в землю ножи

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:40
В Караганде снова обнаружены воткнутые в землю ножи
Фото КГП
В Караганде в сквере по проспекту Назарбаева обнаружены кухонные ножи, воткнутые в землю, передает Today.kz.

"25 сентября в дежурную часть Центрального отдела полиции поступило сообщение об обнаружении ножей на алее по проспекту Назарбаева. Сотрудниками полиции на месте были обнаружены и изъяты ножи в количестве 16 штук. Кроме того, 26 сентября в дежурную часть Центрального отдела полиции поступило сообщение о том, что по проспекту Назарбаева в сквере воткнуты ножи в количестве 4 штук в землю. Факты зарегистрированы в полиции. С целью выяснения обстоятельств дела проводится обход ближайших хозяйственных магазинов. Для установления виновного лица проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в пресс службе департамента Карагандинской области.

Напомним, 2 года назад подобное уже происходило в шахтерском городе. В социальных сетях жители опубликовали снимки с десятками ножей, которые неизвестный воткнул в клумбы. Из-за тревоги людей полиция начала выяснять причину появления холодного оружия на улицах Караганды и задержала 68-летнюю женщину, которая таким способом она пыталась избавиться от болезни.


Источник: today.kz
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