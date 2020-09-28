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"Пас баранов, торговал на барахолке" - Ертаев выступил с последним словом в суде

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 11:15
"Пас баранов, торговал на барахолке" - Ертаев выступил с последним словом в суде
Фото из открытых источников
В Алмалинском районном суде Алматы решается судьба обвиняемых в хищении 144 миллиардов тенге из Bank RBK. На скамье подсудимых находятся 36 банкиров, которые выступили с последним словом перед судом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Главным фигурантом дела является известный экс-банкир Жомарт Ертаев. Ранее государственный обвинитель запросил для него 11 лет лишения свободы. В свое последнем слово подсудимый отметил, что раскаялся в содеянном преступлении. Далее редакция Tengrinews.kz приводит слова Ертаева полностью:

"Ваша честь, это дело началось для меня в 2017 году, а с 8 мая 2018 года я нахожусь под стражей. Собственно, много воды утекло с тех пор. Все, что можно было сказать, уже было сказано. Могу только добавить, что в своих признательных показаниях мы постарались помочь следствию и Вам, уважаемый суд, разобраться в этом непростом деле. Надеюсь у нас это получилось и Вы смогли увидеть реальную картину того, что происходило на протяжении нескольких лет.

Думаю, для Вас очевидно, что большинство из подсудимых имеют к этому делу довольно таки опосредованное отношение. При этом мою роль сложно не переоценить и оправдать. Деньги счастья не приносят. Как результат, я потерял почти все: свободу, репутацию, деньги. Боюсь, что мое имя в какой-то момент стало нарицательным. И, наверное, еще много лет в обществе будут говорить: "Только не повторяйте ошибок Ертаева".

Несомненно, я это заслужил. Только от понимания этого мне не становится легче. И в самом начале своей карьеры я не ставил задачу обогатиться. Я видел себя миссионером, способным изменить мир к лучшему. Это уже потом соблазнился красивой жизнью. За 2,5 года я многое передумал, прочитал много книг, постарался обрести ранее потерянную духовность.

Прошлое не изменить, Ваша честь, а будущее формируется в настоящем. Наше будущее, мое будущее в ваших руках, Ваша честь. Я не взываю к милосердию и жалости. За содеянное надо отвечать. Прекрасно это понимаю. Я апеллирую к здравому смыслу и справедливости. Какое наказание будет справедливым? Ведь суть наказания - это исправление человека, возможность вернуть обществу гражданина, ставшего на путь истинный, вернуть сына родителям, а детям - отца.

Верю, что Вы смогли убедиться, что и во время следствия и во время судебного процесса, говоря казенным языком, я деятельно раскаялся. Рассказал то, что знал, отдал все, что имел. При этом, возвращая человеку свободу, возникает обоснованное сомнение - не социально ли он опасен, не повторит ли он преступление вторично. Ответ, по-моему, очевиден. Вероятность того, что меня до конца моей жизни подпустят к банкам или к управлению к чужим активами, стремит к абсолютному нулю. Так что более чем очевидно, что впредь я не представляю угрозу общественному здоровью.

Чем я буду заниматься, оказавшись на воле? Этот вопрос постоянно крутится в голове у каждого заключенного. Для себя я решил - буду делать все, чтобы окончательно рассчитаться с потерпевшей стороной, заботиться о родных и близких. Если получиться писать книги и читать лекции на тему "Никогда не бери чужого", "Что есть естественное счастье?", то, думаю, у меня получится.

Ваша честь, с учетом того, что я нахожусь под стражей более трех лет и из расчета "день за полтора", предусмотренным Уголовным кодексом; мое деятельное раскаяние; исходя из того, что я отдал все, что у меня было, и таким способом способствовал возмещению большей части ущерба; моего стремления и желания в последующем полностью погасить иск; и опираюсь на тот факт, что я не представляю социальной опасности; зная, что в Уголовном праве предусмотрено все вышеперечисленное; я буду смиренно ждать вашего решения.

В качестве последнего слова я искренно прошу у всех прощения и в первую очередь у родных и близких. И не только своих, но и своих нынешних подельников. Простите нас, дураков. Хочу поблагодарить своего защитника - за вашу выдержку, поддержку и профессионализм.

Уважаемый суд, мы с моим адвокатом не стали предоставлять суду положительные характеристики. Дело в том, что, как бы странно это сейчас не звучало, в моем прошлом есть много того, чем я могу действительно гордиться. Некоторые мои дела пусть меня и характеризуют. Я участвовал в созидании глобальных бизнес-проектов, вводил четырехдневную рабочую неделю, занимался благотворительностью. Сам выросший в бедности, всегда понимал чаяния и нужды бедняков. Я мыл полы, пас баранов, торговал на барахолке. Не гнушался любой работы.

Мама меня воспитала в духе протестантской этики, суть которой - вера в Бога и созидательный труд. Компании, которыми я владел или управлял, всегда исправно платили налоги. За свою сознательную жизнь мне удалось создать более 10 тысяч рабочих мест. Так что Бог мозгами не обидел. В какой-то момент совесть подвела. Смеюсь заверить, что за годы изоляции совесть восстановилась, а мозги не засохли. И зарабатывать деньги честным путем я сумею. Хотя для меня они точно теперь не главные. Рассчитаться бы сейчас только с потерпевшей стороной, помочь детям встать на ноги и жить дальше в гармонии с самим собой", - сказал Жомарт Ертаев в своем последнем слове перед судом.

Ранее сообщалось, что помимо Ертаева прокурор запросил наказание в виде 8 лет лишения свободы для проходивших по делу экс-глав правления Bank RBK Игоря Мажинова и Марпы Жакубаевой, а также для бывшего акционера Qazaq banki Бахыта Ибрагима.

Напомним, суд по делу о хищении из Bank RBK 144 миллиардов тенге начался в конце прошлого года. По данным следствия, преступления были совершены с 2011 по 2017 годы. Уголовное дело включает 46 эпизодов и 700 томов. Обвинительный акт состоит из более 3600 страниц.

Жомарта Ертаева задержали в ноябре 2018 года в Москве и поместили под стражу. Он также был лишен статуса беженца. Спустя почти месяц после задержания Генпрокуратура России приняла решение о выдаче казахстанского бизнесмена компетентным органам Казахстана. Тогда же адвокаты пытались обжаловать арест, но суд оставил решение в силе. Позже сотрудниками Генпрокуратуры Казахстана Ертаев был экстрадирован из России.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:35
Типа - я больше не буду, помилуйте. unsmile
 
 

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