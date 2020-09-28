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"Бабушка в шоке" - видео массовой драки в Алматы обсуждают в Сети

Просмотров:984 Опубликовано: Сегодня, 12:37
"Бабушка в шоке" - видео массовой драки в Алматы обсуждают в Сети
Кадры из видео
Видео массовой драки в Алматы обсуждают пользователи сети. В полиции прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября. Ролик появился в Instagram-паблике. На кадрах толпа парней дерется на улице.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!




Комментаторы заметили бабушку в камзоле с цветами в руках, проходившую мимо.

"Бабушка в шоке", "Бедная бабушка напугалась", - пишут пользователи.

Также в комментариях назвали предположительное место драки.

"Это "Туыскан бар" (Прим. пересечение Достык - Кабанбай батыра), он вовсю работает. Драка была с пятницы на субботу. Людей дралось около 30-35 человек", - сказано в одном из комментариев.

В полиции Алматы сообщили, что никто не обращался к ним по факту драки.

"По данному факту на пульт "102" и в районное Управление внутренних дел никто не сигнализировал, с заявлением никто не обращался. Об этом факте стало известно из социальных сетей. В настоящее время он зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса "Хулиганство". Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.


Источник: Tengrinews.kz
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