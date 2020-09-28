В Алматы ученый выпал из окна ДЭР и разбился насмерть

Отец погибшего опубликовал видеообращение к руководству страны.Доктор химических наук, профессор факультета химии и химической технологии КазНУ имени аль-Фараби Сапаркали Конуспаев в открытом письме обратился к руководству страны, передает Today.kz."Грубым и жестоким способом нас пытались оклеветать, проводя незаконные обыск на дому, допросы меня и моих сотрудников. Все это сопровождалось моральным давлением, унижением профессионального и человеческого достоинства всех нас, сотрудников, семью (...) 22 сентября моего сына, Конуспаева Ерлана Сапаркалиевича, обманным путем заманили в департамент экономических расследований по Алматы по улице Жибек Жолы в сопровождении адвоката Тайкпанова. Следователь ОВД Исаев утверждал, что дело идет на закрытие. В итоге среди ночи мне объявляют о его гибели (…) Ерланым, в самом расцвете сил, ему было 44 года, отец троих малых детей, единственный сын родителей, имеющий не одно высшее образование, в том числе за рубежом (Франция), при свободном владении 4-5 языков, имея партнеров и колаборатов по миру - погибает в государственном учреждении", - опубликовал пост в Facebook от имени Сапаркали Конуспаева пользователь Ze Re.В пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу сообщили, что трагедия произошла вечером 22 сентября, сообщает МИА "Казинформ"."Выпрыгнул и трагический погиб гражданин Республики Казахстан Конуспаев Ерлан Сапаркалиевич, 1976 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - сообщили в комитете.Согласно материалам уголовного дела, погибший в 2016 году от Комитета науки МОН РК получил целевой грант в размере 230 млн тенге. В связи с выявленными нарушениями условий соглашения, несмотря на запрет заказчика по дальнейшему расходованию денег, оставшихся на банковском счете средств, Конуспаев перечислил на счета аффилированных компаний более 88 млн тенге и обналичил. При этом, работа, предусмотренная соглашением, не выполнена.Сообщается, что 22 сентября он в присутствии своего адвоката был допрошен в качестве подозреваемого. Его действия квалифицированы по статье 190 части 4 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". По завершению следственных действий, учитывая наличие у Конуспаева в 2012 году судимости за тяжкое преступление, неоднократного его уклонения от явки и совершение нового тяжкого преступления, следователем принято решение о его задержании в порядке статьи 128 УПК РК и водворении в ИВС."После составления протоколов задержания и личного обыска, воспользовавшись моментом, Конуспаев выпрыгнул из окна. Сразу же была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть", - пояснили в ведомстве.По факту начато досудебное расследование. Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК проводится внутреннее служебное расследование.