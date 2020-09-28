Казахстанскую участницу "Детской новой волны" не впустили в Россию

Казахстанку, которая прилетела в Москву, чтобы принять участие в концертной программе международного конкурса "Детская новая волна 2020", не впустили в Россию, передает zakon.kz.
Накануне финалистка международного конкурса "Детская новая волна" Аружан Ардак вместе с матерью Гульжан Сабыкеновой прибыла в Москву. Организатор конкурса, композитор Игорь Крутой пригласил девочку для участия в концертной программе, как финалиста конкурса в 2018 году от Казахстана. Однако, несмотря на наличие приглашения, мать и дочь не впустили в страну, потому что они прибыли в Россию транзитным рейсом.
Нас хотят депортировать назад, поскольку мы прилетели транзитным рейсом. К сожалению, въезд без ограничений только для тех, кто прилетает прямым рейсом. А прямые рейсы летят только раз в неделю, и все авиабилеты на них давно распроданы. Если и имеются билеты, то по 1,5 млн тенге на человека в одну сторону, - написала Сабыкенова в Facebook.
Сейчас мать и дочь находятся в московском аэропорту и ждут вылета в Казахстан.
Аэропорт нас кормит, еды много, обеспечили кипятком. Все настроены доброжелательно, входят в наше положение. Я узнала, что это не депортация, а просто нет допуска в страну. Также с нами связались из нашего посольства в Москве. Будем ждать и надеяться на положительное решение вопроса. Со стороны авиаперевозчика никаких действий, хотя тоже уведомлены, - написала Сабыкенова позже.
В МИД Казахстана сообщили, что официальный комментарий предоставят позже.
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