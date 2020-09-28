Видео обстрелов и обвинения: что известно о ситуации в Карабахе

Военные столкновения Азербайджана и Армении привели к смертям солдат и мирных граждан. Главные новости о конфликте читайте в обзоре Tengrinews.kz.
Вооруженные столкновения в Карабахе начались в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан почти полностью потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не может участвовать в переговорах.
Новый конфликт разгорелся утром 27 сентября. В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване считают, что наступление началось со стороны Азербайджана.
Утром 28 сентября Азербайджан заявил о больших потерях со стороны армянских военных. По данным Минобороны страны, Армения потеряла 550 солдат убитыми и ранеными. Также в ведомстве отчитались об уничтожении 22 танков, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок.
Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook назвал эти данные "не соответствующими действительности".
"Наши вооруженные силы добились существенных успехов. Однако пока неспокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся "артиллерийские дуэли", - добавил Ованнисян.
В свою очередь Минобороны Азербайджана обнародовало новые кадры военной операции.
РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна сообщило, что во время боев на линии соприкосновения пострадали около 200 карабахских военных, 31 военный погиб. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан применяет тяжелую огнеметную систему в боях в Карабахе.
Различные источники сообщают о мирных потерях, Азербайджан обвиняет в этом Армению, заявляя, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.
"Вражеские силы целенаправленно нацеливаются на гражданских лиц и объекты города. Обстрел мирных жителей города Тертер демонстрирует, что Армения осуществляет террор в отношении гражданских лиц и в очередной раз грубо нарушает международное гуманитарное право", - заявляет МИД Азербайджана, отмечая, что их вооруженные силы осуществляют "контрнаступательные меры" и "не ведут войну против гражданского населения", действуя "в рамках международного гуманитарного права".
Армянская сторона опровергает эти обвинения. По заявлению Минобороны страны, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, после чего и были сбиты два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что обстрел армией Азербайджана населенных пунктов в Карабахе продолжается. По его словам, артиллерийские удары по городу Мартакерт до сих пор не прекращаются.
Министерство обороны Армении представило свое видео боевых действий.
Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники.
"Среди потерь противника много наемников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери", - приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы.
В Армении также обвинили Азербайджан в переброске иностранных боевиков в зону конфликта.
"По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают", - заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.
МИД Азербайджана опроверг эти обвинения.
Объявленная в понедельник частичная мобилизация в Азербайджане из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе коснется военнослужащих первой степени до 35 лет и офицеров в возрасте до 50 лет и старше. Об этом заявил первый заместитель начальника госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Заур Абдуллаев.
"В последние дни большое число граждан Азербайджана добровольно обращаются в службу для участия в боях за территориальную целостность нашей страны. Это говорит о том, что наши граждане с большим энтузиазмом примут участие в объявленной частичной мобилизации", - сказал он.
27 сентября на ситуацию отреагировали в НАТО. Генсек по Кавказу и Центральной Азии заявил, что сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для мирного урегулирования ситуации.
Также о конфликте высказался президент США Дональд Трамп.
"Мы пристально следим за этим. У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить", - сказал Трамп.
С совместным заявлением выступили члены Ассамблеи народа Казахстана. Документ подписан председателем ассоциации азербайджанцев Казахстана и сопредседателем армянского культурного центра "Луйс".
Они выразили обеспокоенность обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
"С особой тревогой воспринимаем сведения из средств массовой информации о возможных жертвах среди мирного населения.
Считаем любые формы военного решения проблем неприемлемыми, когда под удар ставятся жизни, здоровье, мирная жизнь простых граждан, в том числе стариков, женщин и детей.
Призываем обе стороны к прекращению огня и политическому урегулированию конфликта за столом переговоров. Нельзя, чтобы проливалась кровь, гибли люди, страдали семьи, рушились дома. Недопустимо, чтобы разрушительные эмоции взяли верх над миром, разумом и созидательной силой добрых отношений между людьми.
Азербайджанцы и армяне Казахстана как один народ десятки лет мирно и в искреннем уважении живут на казахской земле. Мы прекрасно знаем, что любой вопрос можно и нужно решать по взаимному согласию. И нам больно осознавать, что где-то проливается кровь наших сородичей.
Мы призываем представителей всех этнических групп Казахстана еще теснее сплотиться и громко выступить против любого вида насилия и языка вражды. Мы не должны допустить, чтобы кто-то из нас поддавался сиюминутным эмоциям, недостоверной информации, провокациям. Только голос мира, добра, взаимного уважения, бережного отношения друг к другу сейчас наиболее нужен всем нам - и здесь, и в Нагорном Карабахе, и везде, где бок о бок мирно живут наши этносы", - говорится в совместном заявлении членов АНК.
Ряд государств, включая Казахстан, а также ООН призвали стороны к сдержанности.
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