Названы три фактора скорого падения доллара

Американский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч, сообщает zakon.kz.



По информации РИА Новости, эксперт указал, что реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3 процента с мая по август, однако, по мнению Роуча, доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют.



Экономист привел три причины, из-за которых он пришел к выводу, что широкий индекс доллара упадет к концу 2021 года на 35 процентов.



Среди этих факторов эксперт назвал резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют, таких как евро и юань, а также "исчезновение особой ауры американской исключительности". Особое внимание автор уделил первому пункту.



По его мнению, резкий рост дисбаланса в экономике Соединенных Штатов вызван сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций.



Падение доллара лишь только началось, — заключил Роуч.