Названы три фактора скорого падения доллара

Американский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, эксперт указал, что реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3 процента с мая по август, однако, по мнению Роуча, доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют.
Экономист привел три причины, из-за которых он пришел к выводу, что широкий индекс доллара упадет к концу 2021 года на 35 процентов.
Среди этих факторов эксперт назвал резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют, таких как евро и юань, а также "исчезновение особой ауры американской исключительности". Особое внимание автор уделил первому пункту.
По его мнению, резкий рост дисбаланса в экономике Соединенных Штатов вызван сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций.
Падение доллара лишь только началось, — заключил Роуч.
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