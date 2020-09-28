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Большинство казахстанцев имеют пенсионные накопления до 500 тыс. тенге

Просмотров:776 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Большинство казахстанцев имеют пенсионные накопления до 500 тыс. тенге
Фото: zakon.kz
В последнее время самым актуальным вопросом среди казахстанцев является вопрос о сумме накоплений.

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Президент Республики Казахстан К-Ж. Токаев отметил, что в 2021 году вкладчики ЕНПФ смогут использовать часть своих пенсионных накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. В этой связи по поручению главы государства ведется подготовительная работа для окончательного принятия до конца текущего года всех необходимых нормативно-правовых актов, сообщает zakon.kz.

1 сентября 2020 года из 10 870 610 вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов (ОПВ), имеющих пенсионные накопления на своих счетах, 5 615 939 – мужчины и 5 254 671 – женщины. Общих накоплений у них 11 942 813 млн. тенге, из которых 7 040 032 млн. тенге принадлежат мужчинам, а 4 902 781 млн. тенге – женщинам, - сообщили в ЕНПФ.

Сколько пенсионных накоплений имеют казахстанцы:

до 500 тыс. тенге – 5 906 632 человек;
от 501 тысячи до 1 млн. тенге - 1 590 837 человек;
от 1 млн до 3 млн. тенге - 2 348 114 человек;
от 3 млн - 5 млн. тенге - 634 188 человек;
от 5 млн - 8 млн. тенге - 238 931 человек;
свыше 8 млн тенге - 151 908 человек.

При этом средняя сумма накоплений у мужчин 1 254 тыс. тенге, а у женщин – 933 тыс. тенге. Однако если оценивать пенсионные накопления тех, кто регулярно осуществлял взносы весь прошедший накопительный период, то среди вкладчиков, ежемесячно перечислявших взносы с 1998 года, средняя сумма накоплений составила у мужчин 5,8 млн тенге и у женщин – 4,4 млн тенге, - рассказали в ЕНПФ.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Username (Посетители) Сегодня, 21:53
Странно, якобы средняя зп по РК 200 000, но большинство накоплений до 500 000, все только недавно работать чтоль начали?
 
 

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