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Алматинец 2,5 года прожил с 25-сантиметровой арматурой в желудке

Просмотров:885 Опубликовано: 28-09-2020, 20:56
Алматинец 2,5 года прожил с 25-сантиметровой арматурой в желудке
Фото: Пресс-служба УОЗ Алматы
Хирурги в Алматы извлекли 25-сантиметровую арматуру из желудка мужчины, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здоровья Алматы.

С арматурой в желудке мужчина прожил 2,5 года и только сейчас обратился с проблемой к врачам. Для врачей неотложной помощи извлечение инородного тела - операция из разряда несложных. За 54 минуты операционная бригада справилась с задачей.

"28 сентября он сам пришел в больницу с жалобами на острые боли в эпигастральной области. Со слов пациента, более двух лет назад он находился в следственном изоляторе, где и проглотил арматуру. Слова пациента подтвердились в результате рентген-диагностики, мужчину сразу взяли на операцию, проведены: лапаротомия, гастротомия, удаление инородного тела. Операция прошла успешно, пациент переведен в палату пробуждения", - рассказал хирург приемного отделения Городской клинической больницы № 4 Темирхан Кожахметов.

Алматинец 2,5 года прожил с 25-сантиметровой арматурой в желудке


Уникальным врачи называли тот факт, что более двух лет металлический предмет в желудке не доставлял проблем.

"Инородное тело не мигрировало и не повредило стенки желудка. Перфорация и пролежни - самые распространенные из осложнений при подобных случаях. Перфорация - это прорыв инородного тела в свободную брюшную полость с поступлением в нее желудочно-дуоденального содержимого", - сообщили в УОЗ Алматы и предоставили список операционной бригады.

Хирург - Кожахметов Темирхан Колибаевич, ассистент - Мукашев Баглан Кадыржанович, анестезиолог - Кисебаев Дамир Серикович, анестезистка - Уставицкая Светлана Васильевна, операционная медсестра - Язовская Оксана Анатольевна, санитарка - Камалова Мадина Смаиловна.

Алматинец 2,5 года прожил с 25-сантиметровой арматурой в желудке


Источник: Tengrinews.kz
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