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Матерились, хором оскорбляли посетителей, хихикали: Пять попугаев в зоопарке стали проблемой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 02:59
Матерились, хором оскорбляли посетителей, хихикали: Пять попугаев в зоопарке стали проблемой
Это один из невоздержанных на язык попугаев
Администрация зоопарка в Линкольншире на востоке Англии вынуждена была временно разлучить пятерых попугаев жако, которые (интересно бы знать, от кого) научились нецензурно ругаться и хором оскорбляли посетителей. Об этом пишет Би-би-си.

Серые попугаи по имени Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в колонию из 200 попугаев лишь в августе, но уже вскоре освоили обсценную лексику (ну да, чему только не научишься в колонии). Более того, они стали подначивать и заводить друг друга.

«Нам не привыкать к сквернословящим попугаям, но чтобы сразу пятеро — такое у нас впервые», — признался исполнительный директор зоопарка Стив Николс.

По словам Николса, попугаи научились ругаться еще в карантине, где они и перезнакомились. «Поначалу их ругань вызывала у нас смех, но потом они сами стали смеяться, и пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется прямо как в каком-то рабочем клубе», — цитирует Николса местное издание Lincolnshire Live.

Разумеется, птицы не стали оставлять вредные привычки и после карантина, и когда их выпустили в вольеры и представили публике, то уже через 20 минут смотрители сообщили Николсу, что попугаи кого-то грязно обругали. И понеслось. Причем самая отборная брань доставалась молодым девушкам.

«Нашим посетителям все это кажется очень забавным, и у нас не было ни одной жалобы. Когда попугай посылает вас куда подальше, это в самом деле звучит очень смешно, — признается директор, — но по выходным к нам приезжают детские экскурсии, и с этим надо было что-то делать».

В результате было принято решение попугаев-сквернословов разлучить и подсадить к более вежливым собратьям-жако, которые научили бы их нормальному языку серых попугаев.

После этого перевоспитанных попугаев переселили в разные концы зоопарка, чтобы они не провоцировали друг друга на глупости, и пока что над зоопарком не разносятся грязные ругательства. Но попугаи — птицы смышленые, в том же зоопарке попугай по кличке Чико недавно разучил несколько песен, в том числе хит Бейонсе If I Were A Boy («Если бы я была мальчиком»).

Так что руководство зоопарка готовится к новым выходкам.


Источник: KNEWS
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